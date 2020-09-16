Выбираем клетку для волнистого попугая: несколько советов удачной покупки

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Одно из главных правил по уходу за волнистым попугаем — это подбор удобной клетки. Редакция TAM.BY узнала, как выбрать клетку для волнистого попугая, и готова поделиться советами с теми, кто хочет сменить старую клетку или планирует обзавестись крылатым питомцем.

Содержание:

На что ориентироваться



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Удачный выбор клетки для попугая зависит не только от внешнего вида клетки, но и от других важных параметров:

материал, из которого изготовлены прутья и стенки;

размер клетки и количество места внутри;

форма изделия, комфортная для птицы;

обустройство клетки для попугая.

Ниже мы описали, как выбрать клетку для волнистого попугая, по отдельно перечисленным характеристикам.

Материал



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Качество материала, из которого изготовлена клетка, является основой удобства и хорошего самочувствия попугайчика в новом жилище. Посещая зоомагазины в Минске , выбирайте изделия из металлической проволоки. Преимущественно речь идет о никеле и стали: они свободно пропускают свет, не подвержены коррозии от влаги и моющих.

А вот от медных клеток лучше отказаться: во влажных условиях медь окисляется, что вредно для попугаев. Скептически относитесь и к выбору клетки для попугая из дерева. Такой экологичный домик подойдет для временного проживания птицы, а в длительной перспективе может накапливать паразитов, впитывать моющие и даже гнить.

Некоторые владельцы птиц делают выбор клетки для попугая из оргстекла благодаря гигиеничности, устойчивости к влаге и внешней привлекательности. Клетка напоминает прозрачный домик с отверстиями для вентиляции и действительно радует глаз: правда, некоторые владельцы признаются, что стенки неудобны для размещения кормушек, а стекло царапается со временем. Нередко это становится причиной возврата к металлической конструкции.

Размер



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Размер клетки для волнистых попугаев не менее важен, чем качество материала. В новом жилище птица должна свободно перемещаться, получать доступ к кормушке и расправлять крылья, не задевая прутья. Помните, что попугаи большую часть времени проводят на жердочке, так что измерьте высоту «второго этажа» клетки перед покупкой: ее должно хватать.

Рекомендуемый размер клетки для волнистого попугая — минимум от 60×30×25 см, где первое значение длина, второе — высота, последнее — глубина. Для двух попугайчиков понадобится более просторная клетка.

Форма



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Определившись с размером клетки для волнистых попугаев, переходим к форме: она также влияет на хорошее самочувствие и комфорт питомца. Как правило, хозяева селят птиц в прямоугольные домики и остаются правы, ведь клетка строгой геометрии с плоским верхом считается наиболее подходящей.

Выбор клетки для попугая на самом деле разнообразен, правда, переполнен нюансами. Если рассматриваете клетки других форм, спешим переубедить: круглые и многогранные конструкции хоть и смотрятся как эффектный декор интерьера, являются очень неудобными для пернатых. Когда материал, размеры и форма выбраны, продумываем обустройство клетки для попугая.

Обустройство клетки для попугая



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Чтобы волнистый попугайчик чувствовал себя хорошо в только что приобретенном жилище, займитесь внутренним наполнением. Обязательно в клетке должны присутствовать кормушка и поилка. Кстати, их советуем размещать подальше друг от друга, чтобы вода не попадала в корм.

Донышко засыпьте песком или опилками. Желательно брать клетку с выдвижной секцией, чтобы упростить уборку и лишний раз не тревожить питомца. Жердь, игрушки и камешки- это тоже часть обустройства клетки для попугая. Повесьте небольшой колокольчик, 2−3 жердочки и минеральный камень, необходимый для смачивания клюва).

Понимая, как выбрать клетку для волнистого попугая, вы сможете уверенно ориентироваться в ассортименте и выбирать качественный товар. Если вы в поиске клетки, заглядывайте в каталог TAM.BY и пользуйтесь услугами понравившегося магазина со скидкой!