|
Выбираем клетку для волнистого попугая: несколько советов удачной покупки
Источник материала: Tut.by
Содержание:
На что ориентироваться
Удачный выбор клетки для попугая зависит не только от внешнего вида клетки, но и от других важных параметров:
Ниже мы описали, как выбрать клетку для волнистого попугая, по отдельно перечисленным характеристикам.
Материал
Качество материала, из которого изготовлена клетка, является основой удобства и хорошего самочувствия попугайчика в новом жилище. Посещая
А вот от медных клеток лучше отказаться: во влажных условиях медь окисляется, что вредно для попугаев. Скептически относитесь и к выбору клетки для попугая из дерева. Такой экологичный домик подойдет для временного проживания птицы, а в длительной перспективе может накапливать паразитов, впитывать моющие и даже гнить.
Некоторые владельцы птиц делают выбор клетки для попугая из оргстекла благодаря гигиеничности, устойчивости к влаге и внешней привлекательности. Клетка напоминает прозрачный домик с отверстиями для вентиляции и действительно радует глаз: правда, некоторые владельцы признаются, что стенки неудобны для размещения кормушек, а стекло царапается со временем. Нередко это становится причиной возврата к металлической конструкции.
Размер
Размер клетки для волнистых попугаев не менее важен, чем качество материала. В новом жилище птица должна свободно перемещаться, получать доступ к кормушке и расправлять крылья, не задевая прутья. Помните, что попугаи большую часть времени проводят на жердочке, так что измерьте высоту «второго этажа» клетки перед покупкой: ее должно хватать.
Рекомендуемый размер клетки для волнистого попугая — минимум от 60×30×25 см, где первое значение длина, второе — высота, последнее — глубина. Для двух попугайчиков понадобится более просторная клетка.
Форма
Определившись с размером клетки для волнистых попугаев, переходим к форме: она также влияет на хорошее самочувствие и комфорт питомца. Как правило, хозяева селят птиц в прямоугольные домики и остаются правы, ведь клетка строгой геометрии с плоским верхом считается наиболее подходящей.
Выбор клетки для попугая на самом деле разнообразен, правда, переполнен нюансами. Если рассматриваете клетки других форм, спешим переубедить: круглые и многогранные конструкции хоть и смотрятся как эффектный декор интерьера, являются очень неудобными для пернатых. Когда материал, размеры и форма выбраны, продумываем обустройство клетки для попугая.
Обустройство клетки для попугая
Чтобы волнистый попугайчик чувствовал себя хорошо в только что приобретенном жилище, займитесь внутренним наполнением. Обязательно в клетке должны присутствовать кормушка и поилка. Кстати, их советуем размещать подальше друг от друга, чтобы вода не попадала в корм.
Донышко засыпьте песком или опилками. Желательно брать клетку с выдвижной секцией, чтобы упростить уборку и лишний раз не тревожить питомца. Жердь, игрушки и камешки- это тоже часть обустройства клетки для попугая. Повесьте небольшой колокольчик, 2−3 жердочки и минеральный камень, необходимый для смачивания клюва).
Понимая, как выбрать клетку для волнистого попугая, вы сможете уверенно ориентироваться в ассортименте и выбирать качественный товар. Если вы в поиске клетки, заглядывайте в каталог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
|
Свежие газеты
Архив (Разное)