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Удобную трактовку Нарышкина разбила Тихановская
Источник материала: Партизан
Светлана Тихановская заявила, что директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин «транслирует несвежие пропагандистские штампы».
Напомним, 16 сентября Сергей Нарышкин заявил, что США выполняли ключевую роль в подготовке протестов в Беларуси и взяли под «плотную опеку» Светлану Тихановскую. «Протестные акции с самого начала носят хорошо организованный характер и координируются из-за рубежа», – отметил он. Директор Службы внешней разведки говорит, что «фактически речь идет о плохо завуалированной попытке организовать очередную цветовую революцию и антиконституционный переворот, цели и задачи которых не имеют ничего общего с интересами белорусских граждан».
Телеграм-канал «Пул Первой» распространил ответ Светланы Тихановской на заявление Сергея Нарышкина:
«Причина протестов в Беларуси одна и всем известна: Лукашенко проиграл выборы, но не хочет уходить. Народ, отказавший бывшему президенту в доверии и поддержке, требует его ухода.
Это внутренний политический кризис, в требованиях протестующих нет ничего, что касалось бы отношений с другими странами или изменения внешнеполитической ориентации Беларуси. Это следовало бы понять главе СВР России господину Нарышкину вместо того, чтобы транслировать несвежие пропагандистские штампы».
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Светлана Тихановская заявила, что директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин «транслирует несвежие пропагандистские штампы».
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