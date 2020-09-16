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Россия и Беларусь наметили на 2020 год около 130 мероприятий в военной сфере
16.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Свои интересы мы должны блюсти, заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу. Он находится с рабочим визитом в Беларуси. Под Брестом проходит первый этап совместных военных учений «Славянское братство». И это не нагнетание обстановки у западных границ, заявил президент. Учения были запланированы.
Во время встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества Беларуси и России в оборонной сфере. Говорили об укреплении границ Союзного государства.
Также Сергей Шойгу встретился с белорусским коллегой Виктором Хрениным. Министры обороны сверили планы. В этом году у военных двух стран было запланировано около 130 совместных мероприятий. Это учения, встречи, совместные заседания, в том числе и на международных площадках.
Помимо этого с 12 по 16 октября на территории Беларуси пройдет командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство – 2020».
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Свои интересы мы должны блюсти, заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу. Он находится с рабочим...
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