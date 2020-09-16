Россия и Беларусь наметили на 2020 год около 130 мероприятий в военной сфере

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Свои интересы мы должны блюсти, заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу. Он находится с рабочим визитом в Беларуси. Под Брестом проходит первый этап совместных военных учений «Славянское братство». И это не нагнетание обстановки у западных границ, заявил президент. Учения были запланированы.

«Если кто-то думает, что Беларусь ослабла, что не выстоим, что Россия отойдет в сторону, это для дураков рассуждения. Мы в состоянии удержать ситуацию не только в Беларуси, но и по периметру наших границ. Вы можете не сомневаться в нашей надежности в плане обороны нашего общего Отечества – от Бреста до Владивостока. Последние события нас еще больше склоняют к тому, чтобы мы держались вместе», – заявил Лукашенко.

Во время встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества Беларуси и России в оборонной сфере. Говорили об укреплении границ Союзного государства.

«Много учений было намечено. Сейчас, например, проходит учение. К сожалению, программу выполнили только на 30%. Нам надо до конца года выйти хотя бы на 70%. А для этого надо уплотняться и проводить второй этап учения, которые идут сейчас», – отметил Шойгу.

Также Сергей Шойгу встретился с белорусским коллегой Виктором Хрениным. Министры обороны сверили планы. В этом году у военных двух стран было запланировано около 130 совместных мероприятий. Это учения, встречи, совместные заседания, в том числе и на международных площадках.

Помимо этого с 12 по 16 октября на территории Беларуси пройдет командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство – 2020».