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Латушко и Лещеня лишены дипломатического ранга
Источник материала: Onliner
Лукашенко лишил Павла Латушко и Игоря Лещеню дипломатического ранга. Кроме того, Василий Маркович освобожден от должности белорусского посла в Латвии. Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.
Причины: для первых двух — в связи с совершением поступков, порочащих государственную (дипломатическую) службу. А для Марковича — за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Указы подписал Александр Лукашенко.
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Лукашенко лишил Павла Латушко и Игоря Лещеню дипломатического ранга. Кроме того, Василий Маркович освобожден от должности белорусского посла в Латвии. Об этом...
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