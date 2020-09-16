Латушко и Лещеня лишены дипломатического ранга

Источник материала: Onliner

Лукашенко лишил Павла Латушко и Игоря Лещеню дипломатического ранга. Кроме того, Василий Маркович освобожден от должности белорусского посла в Латвии. Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

Причины: для первых двух — в связи с совершением поступков, порочащих государственную (дипломатическую) службу. А для Марковича — за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Указы подписал Александр Лукашенко.