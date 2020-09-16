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Брестское «Динамо» уступило «Маккаби» в Лиге чемпионов

16.09.2020 22:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На стадионе «Блумфилд» в Тель-Авиве завершился матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между местным «Маккаби» и «Динамо-Брест».

Брестское «Динамо» уступило «Маккаби» в Лиге чемпионов

  • ДИНАМО: Игнатович — Печенин, Хачериди (Павловец, 61), Габи, Юзепчук — Тве, Кисляк (к), Седько — Диалло, Гордейчук (Савицкий, 70), Милевский.

Единственный гол забил с пенальти Битон на 50-й минуте.

Брестчане продолжат играть в Лиге Европы.

 
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На стадионе «Блумфилд» в Тель-Авиве завершился матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между местным «Маккаби» и «Динамо-Брест».
 
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