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Брестское «Динамо» уступило «Маккаби» в Лиге чемпионов
Источник материала: Навiны
На стадионе «Блумфилд» в Тель-Авиве завершился матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между местным «Маккаби» и «Динамо-Брест».
Единственный гол забил с пенальти Битон на 50-й минуте.
Брестчане продолжат играть в Лиге Европы.
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На стадионе «Блумфилд» в Тель-Авиве завершился матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между местным «Маккаби» и «Динамо-Брест».
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