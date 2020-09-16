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Придворные аналитики питают Лукашенко заплесневевшей конспирологией
Источник материала: Навiны
Никакого диалога со сторонниками
Показательно, кого собрали под видом политического актива: депутатов парламента, в который не пускают оппозицию, чиновников, руководителей государственных СМИ.
Понятно, что ни Светлану Тихановскую из вынужденной эмиграции, ни Марию Колесникову, Павла Северинца, Николая Статкевича из-за решетки, ни даже находящихся на свободе лидеров оппозиционных политических партий на мероприятие не пригласили. Они — вне игры.
В политику вождь готов пускать только тех, кто ему подыгрывает, кто его обслуживает. В принципе, это всё, что нужно знать о специфике белорусского режима.
Зацементировать систему, подморозить страну
К слову, о партиях. «Ранее мы не занимались серьезно партийным строительством. Не было запроса на партии», — отметил сегодня Лукашенко. Но если вы думаете, что далее он пообещал либерализацию в этой сфере, то — ага, держите карман шире.
Напомнив, что ныне зарегистрировано 15 партий, он сказал: «Но мы же понимаем, что это не партии. Когда десять из них отклонились от своих уставов, задач и требуют новых выборов. Министру юстиции поручаю тщательно посмотреть на все партии — соответствуют ли они требованиям по численности, структуре, работают ли по своему уставу. Надо провести их перерегистрацию».
Между тем партии у нас и так не регистрировались с 2000 года. Сейчас же их могут еще и проредить под маркой того, что отклонились от уставов. Понятно, что жертвами в таком случае станут оппозиционные структуры. А уж потом на зачищенной площадке власти могут и поиграть с карманными организациями в некое партийное представительство в парламенте.
Еще Лукашенко отметил, что необходимо совершенствовать избирательное законодательство. Но если вы думаете, что решено внедрить наконец рекомендации БДИПЧ ОБСЕ, то снова жестоко ошибаетесь.
«На президентских выборах, на прошедших в прошлом году парламентских выборах выявлен целый ряд нестыковок, различных лазеек, которыми пользуются недобросовестные кандидаты и их доверенные лица», — сказал далее оратор.
Это означает, что избирательное законодательство сделают еще более драконовским. Вероятно, наложат дополнительные ограничения на порядок сбора подписей (во время минувшей кампании этот
Также Лукашенко заявил сегодня, что средства массовой информации должны быть проводниками государственной идеологии. При том что идеологии как таковой нет — все сводится к апологетике вождя.
Еще он велел подумать «о повышении статуса членов избирательных комиссий всех уровней». А именно: «государство должно надежно защитить их от провокаторов и других агрессивно настроенных людей».
Ну, вообще-то все можно решить иначе: пускать в избиркомы оппозицию и прозрачно считать голоса. Тогда улепетывать через черный ход после подведения итогов на участке не будет причин.
Однако прозрачного подсчета нынешняя власть боится как черт ладана. Это к вопросу о реальной популярности вождя, которому манифестанты кричат
Плюс немножко имитации
Как видим, Лукашенко думает вовсе не о демократизации, а о том, как лучше зацементировать систему, подморозить страну. Хотя приходится делать и некие реверансы.
Он заявил, что есть смысл отработать с обществом давно назревшие вопросы реформирования местного самоуправления. Но программа туманна: «Как минимум эти органы должны активнее участвовать в решении возникающих вопросов и проблем на местах и проявлять инициативу».
Однако начнем с того, что самоуправления как такового у нас нет вообще. Местные Советы бесправны, подмяты вертикалью. Реальные же формы самоорганизации граждан, дискомфортные для властей инициативы и вовсе подавляются.
«Если необходимо, продумайте вопросы вузовского самоуправления, но в пределах разумного», — сказал Лукашенко. Здесь смысловой акцент — «в пределах разумного». То есть дать поиграться в песочнице под суровым надзором администрации.
Или вот еще: мол, на базе конструктивных организаций следует создать местные диалоговые площадки. Опять же, ключевое слово — «конструктивных». То есть речь о гонго, карманных структурах.
Конституция: торопись медленно
И наконец, о главном —
Однако реальной дискуссии там не может быть по определению. На это имитационное мероприятие в духе съездов КПСС публика отбирается тщательнейшим образом по признаку лояльности. Через это собрание Лукашенко легко проведет ту концепцию Основного закона, которая удобна ему самому. И потом станет козырять, что заручился поддержкой народа.
А вообще с разработкой новой Конституции он явно не собирается гнать лошадей: «Когда мы изучим предложения от общественности, разберемся с партийным законодательством, всей партийной системой, доработаем избирательное законодательство, тогда мы все эти моменты будем “сшивать” с конституционной реформой. Но не наоборот». Короче, когда рак на горе свистнет.
И еще показательная ремарка: «Наверное, хватит будоражить общество. Следующие президентские выборы — по Конституции. Как определимся, так и будет».
Если вождь персоналистского режима использует эвфемизм «как определимся», это означает «как я определюсь». И отнюдь не исключено, что с принятием нового Основного закона будет решено обнулить отсчет президентского срока.
Итак, года два уйдет на разработку и принятие Конституции. После чего, возможно, будет объявлен новый отсчет президентской каденции. Это еще пять лет правления. А может, в Основной закон впишут и семилетний срок. Тогда новые выборы — лет через девять.
«Глубинный анализ»: кукловоды и овцы
Ну, а вишенкой на торте сегодняшней речи Лукашенко стал «глубинный анализ событий», когда он описал семь этапов «сценария по уничтожению нашей страны».
Оказывается, США и «американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина»
Как видим, придворные аналитики дали трактовку, которая гармонирует с
«Вспомните, как на примере известного декрета № 3 были опробованы методы так называемого социального протеста», — вещал сегодня Лукашенко.
Да уж, можно подумать, что этот декрет в подрывных целях подписал Дональд Трамп. На самом деле то возмущение 2017 года было абсолютно стихийным, спонтанным. Даже здешняя оппозиция пристраивалась к протестам по ходу, а уж заокеанские подрывные центры и вовсе не могли предвидеть, что в белорусской вертикали найдутся мудрецы, которые придумают обложить данью безработных.
Такими же белыми нитками пришиты заграничные кукловоды и к другим событиям, упомянутым в «глубинном анализе».
Кстати, в нем Лукашенко упомянул без называния фамилий Тихановского («несостоявшегося кандидата-блогера») и Виктора Бабарико («банкира, под которого создавались крупные интернет-площадки»). Давно ли вождь и пропаганда
Вот вам и вся аналитика. На самом деле это убогая старая схема всех диктатур, когда, чтобы соскочить с обсуждения внутренних проблем, признания ошибок, начинают надувать миф о внешнем заговоре. Причем, как видим, в зависимости от конъюнктуры кукловоды в этой схеме легко меняются. Вчера была Россия, сегодня — Вашингтон и его сателлиты.
Да, и если США плели заговор десять лет, то почему доблестные спецслужбы, аналитики в погонах это дело прошляпили? Почему вплоть до 9 августа не ловили мышей, а ловили
Я уж не говорю о том, что в этой схеме «семи этапов» априори нет признания народа как субъекта. Белорусы предстают некими безвольными, безмозглыми существами. Овцами, как однажды изящно выразился народный вождь.
В этой схеме нет и намека на истинные причины народного возмущения: несменяемая власть, наглые фальсификации, зверства силовиков и пр. А значит, режим и не собирается меняться. Он думает лишь, как подавить сопротивление.
В параллельной реальности
С такой аналитикой от окружения архитектор персоналистской системы, который за 26 лет правления и так оторвался от действительности, будет все глубже уходить в параллельную реальность.
В сухом остатке: Лукашенко намерен
Интересно,
Ну, и самое главное — устроит ли это тех белорусов, которые за последние месяцы сформировались в костяк политической нации?
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Сам же он намерен сымитировать диалог и переделать Конституцию на свой манер…
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