Придворные аналитики питают Лукашенко заплесневевшей конспирологией

Никакого диалога со сторонниками перемен Александр Лукашенко вести не собирается. В его картине мира это кучка деструктивных элементов, которых дергают за ниточки иностранные кукловоды во главе с дядей Сэмом. Лукашенко намерен обсуждать контуры новой Конституции с отфильтрованной публикой на Всебелорусском собрании. «Это будет общенациональный диалог», — известил он 16 сентября на встрече с политическим активом страны.





Показательно, кого собрали под видом политического актива: депутатов парламента, в который не пускают оппозицию, чиновников, руководителей государственных СМИ.

Понятно, что ни Светлану Тихановскую из вынужденной эмиграции, ни Марию Колесникову, Павла Северинца, Николая Статкевича из-за решетки, ни даже находящихся на свободе лидеров оппозиционных политических партий на мероприятие не пригласили. Они — вне игры.

В политику вождь готов пускать только тех, кто ему подыгрывает, кто его обслуживает. В принципе, это всё, что нужно знать о специфике белорусского режима.

Зацементировать систему, подморозить страну

К слову, о партиях. «Ранее мы не занимались серьезно партийным строительством. Не было запроса на партии», — отметил сегодня Лукашенко. Но если вы думаете, что далее он пообещал либерализацию в этой сфере, то — ага, держите карман шире.

Напомнив, что ныне зарегистрировано 15 партий, он сказал: «Но мы же понимаем, что это не партии. Когда десять из них отклонились от своих уставов, задач и требуют новых выборов. Министру юстиции поручаю тщательно посмотреть на все партии — соответствуют ли они требованиям по численности, структуре, работают ли по своему уставу. Надо провести их перерегистрацию».

Между тем партии у нас и так не регистрировались с 2000 года. Сейчас же их могут еще и проредить под маркой того, что отклонились от уставов. Понятно, что жертвами в таком случае станут оппозиционные структуры. А уж потом на зачищенной площадке власти могут и поиграть с карманными организациями в некое партийное представительство в парламенте.

Еще Лукашенко отметил, что необходимо совершенствовать избирательное законодательство. Но если вы думаете, что решено внедрить наконец рекомендации БДИПЧ ОБСЕ, то снова жестоко ошибаетесь.

«На президентских выборах, на прошедших в прошлом году парламентских выборах выявлен целый ряд нестыковок, различных лазеек, которыми пользуются недобросовестные кандидаты и их доверенные лица», — сказал далее оратор.

Это означает, что избирательное законодательство сделают еще более драконовским. Вероятно, наложат дополнительные ограничения на порядок сбора подписей (во время минувшей кампании этот этап креативно использовал, в частности, харизматичный блогер Сергей Тихановский), предвыборную агитацию (поездки по стране женского трио во главе с Тихановской мощно политизировали белорусов).

Также Лукашенко заявил сегодня, что средства массовой информации должны быть проводниками государственной идеологии. При том что идеологии как таковой нет — все сводится к апологетике вождя.

Еще он велел подумать «о повышении статуса членов избирательных комиссий всех уровней». А именно: «государство должно надежно защитить их от провокаторов и других агрессивно настроенных людей».

Ну, вообще-то все можно решить иначе: пускать в избиркомы оппозицию и прозрачно считать голоса. Тогда улепетывать через черный ход после подведения итогов на участке не будет причин.

Однако прозрачного подсчета нынешняя власть боится как черт ладана. Это к вопросу о реальной популярности вождя, которому манифестанты кричат «уходи!»

Плюс немножко имитации

Как видим, Лукашенко думает вовсе не о демократизации, а о том, как лучше зацементировать систему, подморозить страну. Хотя приходится делать и некие реверансы.

Он заявил, что есть смысл отработать с обществом давно назревшие вопросы реформирования местного самоуправления. Но программа туманна: «Как минимум эти органы должны активнее участвовать в решении возникающих вопросов и проблем на местах и проявлять инициативу».

Однако начнем с того, что самоуправления как такового у нас нет вообще. Местные Советы бесправны, подмяты вертикалью. Реальные же формы самоорганизации граждан, дискомфортные для властей инициативы и вовсе подавляются.

«Если необходимо, продумайте вопросы вузовского самоуправления, но в пределах разумного», — сказал Лукашенко. Здесь смысловой акцент — «в пределах разумного». То есть дать поиграться в песочнице под суровым надзором администрации.

Или вот еще: мол, на базе конструктивных организаций следует создать местные диалоговые площадки. Опять же, ключевое слово — «конструктивных». То есть речь о гонго, карманных структурах.

Конституция: торопись медленно

И наконец, о главном — новой Конституции . Лукашенко обмолвился, что в ней следует прописать сдержки и противовесы, баланс власти. При этом намерен обсудить новации на Всебелорусском народном собрании.

Однако реальной дискуссии там не может быть по определению. На это имитационное мероприятие в духе съездов КПСС публика отбирается тщательнейшим образом по признаку лояльности. Через это собрание Лукашенко легко проведет ту концепцию Основного закона, которая удобна ему самому. И потом станет козырять, что заручился поддержкой народа.

А вообще с разработкой новой Конституции он явно не собирается гнать лошадей: «Когда мы изучим предложения от общественности, разберемся с партийным законодательством, всей партийной системой, доработаем избирательное законодательство, тогда мы все эти моменты будем “сшивать” с конституционной реформой. Но не наоборот». Короче, когда рак на горе свистнет.

И еще показательная ремарка: «Наверное, хватит будоражить общество. Следующие президентские выборы — по Конституции. Как определимся, так и будет».

Если вождь персоналистского режима использует эвфемизм «как определимся», это означает «как я определюсь». И отнюдь не исключено, что с принятием нового Основного закона будет решено обнулить отсчет президентского срока.

Итак, года два уйдет на разработку и принятие Конституции. После чего, возможно, будет объявлен новый отсчет президентской каденции. Это еще пять лет правления. А может, в Основной закон впишут и семилетний срок. Тогда новые выборы — лет через девять.

«Глубинный анализ»: кукловоды и овцы

Ну, а вишенкой на торте сегодняшней речи Лукашенко стал «глубинный анализ событий», когда он описал семь этапов «сценария по уничтожению нашей страны».

Оказывается, США и «американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина» десять лет «скрупулезно готовились к нынешнему времени “Ч”». Короче, все бурные события последних месяцев, приведшие к острейшему политическому кризису , были инспирированы этой мировой закулисой.

Как видим, придворные аналитики дали трактовку, которая гармонирует с мироощущением хозяина . В этой картине мира власть белая и пушистая, а враги замахиваются на нее исключительно в силу своей подлой натуры. Хотя на самом деле Запад после Крыма сделал ставку на прагматичное сотрудничество с режимом, а уж иные политики в Киеве просто молились на Лукашенко.

«Вспомните, как на примере известного декрета № 3 были опробованы методы так называемого социального протеста», — вещал сегодня Лукашенко.

Да уж, можно подумать, что этот декрет в подрывных целях подписал Дональд Трамп. На самом деле то возмущение 2017 года было абсолютно стихийным, спонтанным. Даже здешняя оппозиция пристраивалась к протестам по ходу, а уж заокеанские подрывные центры и вовсе не могли предвидеть, что в белорусской вертикали найдутся мудрецы, которые придумают обложить данью безработных.

Такими же белыми нитками пришиты заграничные кукловоды и к другим событиям, упомянутым в «глубинном анализе».

Кстати, в нем Лукашенко упомянул без называния фамилий Тихановского («несостоявшегося кандидата-блогера») и Виктора Бабарико («банкира, под которого создавались крупные интернет-площадки»). Давно ли вождь и пропаганда утверждали , что это московские креатуры? Теперь же они рисуются фигурами западного заговора.

Вот вам и вся аналитика. На самом деле это убогая старая схема всех диктатур, когда, чтобы соскочить с обсуждения внутренних проблем, признания ошибок, начинают надувать миф о внешнем заговоре. Причем, как видим, в зависимости от конъюнктуры кукловоды в этой схеме легко меняются. Вчера была Россия, сегодня — Вашингтон и его сателлиты.

Да, и если США плели заговор десять лет, то почему доблестные спецслужбы, аналитики в погонах это дело прошляпили? Почему вплоть до 9 августа не ловили мышей, а ловили вагнеровцев ? Клали на стол шефу доклады о руке Москвы, вещали о неких лагерях боевиков под Псковом и Невелем. Получается, возводили напраслину на «старшего брата», который оказался спасителем ?

Я уж не говорю о том, что в этой схеме «семи этапов» априори нет признания народа как субъекта. Белорусы предстают некими безвольными, безмозглыми существами. Овцами, как однажды изящно выразился народный вождь.

В этой схеме нет и намека на истинные причины народного возмущения: несменяемая власть, наглые фальсификации, зверства силовиков и пр. А значит, режим и не собирается меняться. Он думает лишь, как подавить сопротивление.

В параллельной реальности

С такой аналитикой от окружения архитектор персоналистской системы, который за 26 лет правления и так оторвался от действительности, будет все глубже уходить в параллельную реальность.

В сухом остатке: Лукашенко намерен перемолоть протесты , устроить имитацию диалога со смотрящей в рот публикой, протащить свой вариант Конституции (который, возможно, лишь отдалит выборы). И никаких намеков на уход или хотя бы транзит власти.

Интересно, устроит ли это Москву, которой будет все проблематичнее вести дела со столь токсичным партнером?

Ну, и самое главное — устроит ли это тех белорусов, которые за последние месяцы сформировались в костяк политической нации?