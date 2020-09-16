|
Лукашенко лишил Латушко, Лещеню и Марковича дипломатического ранга
Источник материала: Навiны
Павел Латушко и Игорь Лещеня лишены дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла в связи с совершением поступков, «порочащих государственную (дипломатическую) службу».
Соответствующие указы Александр Лукашенко подписал 16 сентября, сообщили в его пресс-службе.
Еще одним указом Лукашенко освободил Василия Марковича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Латвийской Республике и лишил его дипломатического ранга «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Павел Латушко и Игорь Лещеня лишены дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла в связи с совершением поступков, «порочащих государственную...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)