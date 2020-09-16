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Вот во сколько Sony оценила игровую приставку следующего поколения - PlayStation 5

17.09.2020 06:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня, 16 сентября, Sony провела очередную онлайн-презентацию игровой приставки следующего поколения — PlayStation 5. Во время мероприятия продемонстрировали готовящиеся к релизу игры, а также назвали официальные цены и дату старта продаж PS5.


Цены и дата старта продаж

В США, Канаде, Японии, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее PlayStation 5 начнет продаваться 12 ноября, в остальных странах — 19 ноября. Приставка с оптическим приводом оценена в 500 долларов, без него — 400 долларов.

Анонс God of War, геймплей Spider-Man и Call of Duty

Большую часть презентации посвятили играм, которые появятся в продаже в этом и следующем годах — причем разработки как собственных студий Sony, так и сторонних. Подробно рассказывать о всех проектах не будем, остановимся только на самых интересных.

На наш взгляд, самым главным моментом всего мероприятия стал анонс God of War: Ragnarok — игра выйдет в 2021 году. Подробностей пока не раскрыли — ограничились только коротким тизером с надписью «Рагнарек близко»:


Также продемонстрировали семь минут геймплея Spider-Man: Miles Morales. DTF добавляет: в ролике герой ввязывается в битву на мосту после того, как бандиты крадут некий источник энергии у перевозчиков Roxxon. Боевые приемы Майлза заметно отличаются от тех, которыми пользовался Питер Паркер — к примеру, он может становиться невидимым посреди сражения:

В какой-то момент переключились на геймплей Call of Duty: Black Ops Cold War. В видео демонстрируется, как оперативники проводят спецоперацию в аэропорту и пытаются не дать вражескому самолету подняться в воздух:

А еще показали игры из серии PlayStation Plus — они будут доступны на PS5 по технологии обратной совестимости на старте продаж консоли. В их число, например, вошли God of War, Bloodborne, Uncharted 4, The Last of Us Remastered и Persona 5:


Что было известно заранее

Технические характеристики и дизайн

Спецификации PS5 озвучивали на одной из предшествующих презентаций Sony. Дизайн новинки также рассекретили заранее. Устройство — во всяком случае, на старте продаж — будет доступно в одной версии с двухцветным корпусом (белый и черный). По сравнению с PS4 и PS4 Pro «пятерка» оказалась существенно больше. Ее можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально.

PlayStation 5 базируется на 8-ядерном процессоре AMD Zen 2 с частотой до 3,5 ГГц. За графику отвечает чип на основе AMD RDNA 2 (до 2,23 ГГц), заявлена поддержка трассировки лучей. Общая производительность приставки составляет 10,28 терафлопса. Для сравнения: мощность конкурирующей Xbox Series X равняется 12 терафлопсам.

В активе PS5 также 16 ГБ памяти типа GDDR6 и 825 ГБ на SSD-накопителе со скоростью чтения от 5,5 до 9 ГБ/с — это сделает загрузки как во время игр, так и операционной системы практически мгновенными. Заявлен выход двух версий консоли — с дисковым Blu-ray-приводом и без него.


Известен также дизайн и основные особенности контроллера DualSense. Он будет двухцветным, а еще обзаведется улучшенной технологией тактильной отдачи. Например, у игрока получится ощутить сопротивление и отдачу при стрельбе из лука. Кроме того, на PS5 можно запускать игры от нынешней PS4, но, во всяком случае на старте, не все.

Какие игры уже анонсировали

В начале июня Sony показала целую россыпь игр для консоли, начиная от эксклюзивов, выпущенных внутренними студиями компании и предназначенных только для PS5, и заканчивая проектами от сторонних разработчиков — их больше двадцати. Все трейлеры опубликованы на YouTube-канале PlayStation.

Важно, что не во все игры получится поиграть в момент релиза приставки — некоторые запланированы на 2021-й год. Так, например, случится с одним из главных продающих саму консоль эксклюзивов — Horizon: Forbidden West. При этом еще один эксклюзив, Spider-Man: Miles Morales, выйдет во время новогодних праздников — то есть близко по времени к старту продаж PS5.

Ниже — цены других популярных у нас игровых приставок:

 
 
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Сегодня Sony провела очередную презентацию, посвященную игровой приставке.
 
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