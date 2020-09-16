Брестское «Динамо» вылетело из Лиги чемпионов, но попробует зацепиться за Лигу Европы

Источник материала: Tut.by

Брестское «Динамо» в Тель-Авиве проиграло «Маккаби» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов со счетом 0:1 и выбыло из главного клубного турнира Европы. Единственный гол был забит в ворота динамовцев с пенальти.



Фото: ФК «Динамо» (Брест)

«Маккаби» (Тель-Авив) — «Динамо-Брест» — 1:0

Тель-Авив. 16 сентября. Стадион «Блумфилд». Матч проводился без зрителей.

Судья: Д. Масса (Италия).

«Маккаби»: Тененбаум — Кандиль, Тиби, Йейни (к), Саборит, Давидзаде — Д. Перец, Глазер, Голаса (Рикан, 65) — Битон (Коэн, 82), Шехтер (67).

«Динамо-Брест»: Игнатович — Печенин, Хачериди (Павловец, 61), Габи, Юзепчук — Тве, Кисляк (к), Седько — Диалло, Гордейчук (Савицкий, 70), Милевский (Быков, 86).

Гол: 1:0 — Битон (50, с пенальти).

Предупреждения: Кандиль (42). Кисляк (49). Блэкмен (76). Седько (94). Рикан (94).

Матч проходил при высокой влажности, что сказалось на характере игры. Резвее игру начали хозяева, которые создали в первые 10 минут несколько довольно опасных моментов.

Постепенно брестчане успокоились и стали организовывать свои атаки. Команда играла вторым номером, надеясь впереди на быстроногого Диалло. Первый тайм обошелся без голов, мячом больше владел «Маккаби».

Второй тайм начался с неприятностей для «Динамо». При подаче углового Сергей Кисляк в борьбе уложил на газон Дор Переца, судья был рядом и решительно указал на «точку».

Пенальти реализовал Дан Битон. Голкипер брестчан угадал с направлением удара, но дотянуться до мяча не смог.

«Динамо» бросилось отыгрываться, стало давить. Но хозяева выстояли и сами перешли к активным действиям у ворот брестчан. Буквально за семь минут израильский клуб подал несколько подряд угловых, после которых мяч метался в штрафной динамовцев.

В одном из моментов игрок «Маккаби» умудрился не попасть в пустые ворота гостей с шести метров!

В концовке «Динамо» попробовало устроить штурм, но он вышел слабый, а грамотными заменами тренер «Маккаби» сбивал ритм атак соперника.

Финальный свисток зафиксировал победу хозяев поля с минимальным счетом.

Теперь «Динамо» попробует зацепиться за Лигу Европы. Команду из Бреста ждет раунд плей-офф квалификации второго по значимости клубного турнира континента. Жеребьевка пройдет 18 сентября.

Напомним, что в первом раунде квалификации Лиги чемпионов брестчане довольно легко разделались дома с «Астаной» , во втором им пришлось попотеть с «Сараево» .

17 сентября БАТЭ в Софии проведет матч второго раунда квалификации Лиги Европы против ЦСКА. Игра начнется в 20.00.