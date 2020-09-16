﻿ В Гомеле суд оправдал инвалида по слуху, который, по версии милиции, «выкрикивал лозунги». 21.by
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В Гомеле суд оправдал инвалида по слуху, который, по версии милиции, «выкрикивал лозунги»

17.09.2020 06:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Судья Николай Круподёров (суд Железнодорожного района Гомеля) на заседании 16 сентября оправдал 23-летнего местного жителя Александра, которого 12 августа схватил и избил ОМОН. Впоследствии на него был составлен протокол по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии).

Александр — инвалид по слуху, он не слышит и практически не разговаривает, общается на языке жестов. В протоколе милиция написала, что молодой человек принимал активное участие в митинге, выкрикивал лозунги.

«Он нигде не участвовал. Ехал с работы, потом был у друзей в общежитии и возвращался ближе к 23.00 домой, с пересадкой в центре города. Саша ждал автобус на остановке "Универмаг "Гомель". Приехал нужный автобус, и тут же — автозак. Саша стал заходить в автобус, его оттащили омоновцы и бросили в автозак», — сообщила БелаПАН мать задержанного.

По ее словам, сын постоянно показывал сотрудникам ОМОН, что он глухонемой, у него слуховой аппарат, но в ответ получал удары дубинками. «Били по ногам, рукам, по почкам, по челюсти. В РОВД всех положили на пол, нельзя было переворачиваться, поворачивать голову, потому что начинали бить. Я нашла его в милиции ночью, еле умолила, чтобы его выпустили. Мне сказали, что его сейчас допрашивают, но как его могут допрашивать без переводчика? Я объясняла в милиции, что его нельзя бить, так как он может потерять остаточный слух и остаточное зрение, у него сердце больное!» — сказала мать потерпевшего.

По ее словам, перед ней «скорая» забирала из РОВД парня, который «еле шел и хрипел». С жалобой на действия силовиков она не обращалась.

В Жлобине сегодня суд оправдал за участие в акциях Евгения Мазалова. Жителя райцентра Василия Лобуса суд арестовал на 10 суток за участие в акциях протеста. В Гомеле арестом на 10 суток были наказаны Валерий Репнин, Анатолий Поплавный и Алла Романчик. Накануне 10 суток ареста получила журналистка Марина Дробышевская. Она работала на акциях как журналист, милиция расценила это как участие в акциях.

19 июня в Гомеле ОМОН схватил двух глухонемых братьев — Виталия и Андрея Больбухов. Жестокое задержание попало в объективы камер журналистов. Позже министр внутренних дел дал приказ начальнику гомельского УВД извиниться перед инвалидами, что и было сделано 25 июня.

 
Теги: Гомель
 
 
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Судья Николай Круподёров (суд Железнодорожного района Гомеля) на заседании 16 сентября оправдал 23-летнего местного жителя Александра, которого 12 августа схватил и...
 
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