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Россия предоставит Беларуси $1,5 млрд. тремя частями в 20-21 годах

17.09.2020 07:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Россия планирует предоставить Беларуси рублевый межгосударственный кредит в эквиваленте $500 млн. в этом году и аналогичный кредит в 2021 году, сообщил сегодня министр финансов России Антон Силуанов.

Помимо этого, Россия инициирует выделение Беларуси валютного кредита на $500 млн. через Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) в текущем году, уточнил он, передает РБК.

Таким образом, до конца 2020 года Белоруссия получит $1 млрд от России напрямую и от антикризисного фонда Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в российских рублях и валюте.

Кредит от ЕФСР будет номинирован в долларах, а средства от России поступят в рублях. Стоимость межправительственного кредита будет привязана к доходности российских облигаций федерального займа (ОФЗ) «с небольшой премией». Ставки по валютным кредитам ЕФСР зависят от средней стоимости облигаций России и Казахстана, уточнил Силуанов.

Финансовая помощь от России и ЕФСР «в целом поддержит платежный баланс Беларуси», сказал министр. Предоставляя межправительственный кредит, Россия поставит условие перед Беларусью не допускать просрочек по двустороннему долгу, а также по обязательствам перед российскими компаниями с госучастием (включая ВЭБ). С большой степенью вероятностью можно утверждат, что в последнем условии речь идет о Газпроме.

Никаких просрочек у Беларуси нет, подчеркнул Силуанов, все обязательства выполняются своевременно и в полном объеме.

На 31 марта 2020 года внешний государственный долг Белоруссии по двусторонним кредитам правительства России и госкорпорации ВЭБ.РФ составлял $7,925 млрд. Последний кредит, который Россия предоставила Беларуси на рефинансирование внешнего долга, был выдан в 2017 году на сумму $700 млн. В 2020 году Беларусь, согласно ее бюджету, должна была выплатить России по долгам $1,25 млрд.

 
 
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Россия планирует предоставить Беларуси рублевый межгосударственный кредит в эквиваленте $500 млн. в этом году и аналогичный кредит в 2021 году, сообщил сегодня...
 
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