На финишной прямой: что делать, если вес стоит на месте?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Если вы собираетесь худеть, будьте готовы к тому, что "финишная черта" станет самым непростым периодом диеты. Сначала процесс продвигается без промедлений, но как только до желанной отметки на весах остается всего ничего, многие переживают проблему остановки веса.

Так что же предпринять, чтобы сдвинуть вес с мертвой точки и разобраться в основных причинах остановки - читайте в справке Sputnik.

Сократите углеводы

Как правило, богатая быстрыми углеводами пища провоцирует резкий скачок сахара в крови. После него следует такой же спад, и вы снова чувствуете голод. Сведите на нет "плохие углеводы" вроде сахара и белой муки и перейдите на "медленные" углеводы - например, цельнозерновые продукты.

Полюбите спорт

Даже при диетическом питании вес может стоять на месте из-за недостатка физической активности. Снижая калорийность, сначала организм начнет терять мышечную массу и только после этого - жир.

Следите за питанием

Статистика гласит, что многие люди даже не представляют, сколько калорий съедают на самом деле. Если вы думаете, что едите очень мало, то возьмите за правило записывать все то, что вы съели. Помните, что во многих диетических продуктах также могут присутствовать углеводы и сахар.

Ешьте белок

Аминокислоты, входящие в состав белка, крайне важны для человека. К тому же, они "подстегивают" метаболизм. Если вы едите в соответствии со своей нормой, но потребляете мало белка, процесс похудения может замедлиться.

Не отказывайтесь от сна

Отсутствие сна - огромный стресс для организма и логичная реакция на такой дискомфорт - еда. Исходя из исследований, бессонница вызывает голод и заставляет человека употреблять больше калорий.

Не смотрите на цифры

Если цифра на весах не меняется, не стоит воспринимать это как полный провал. Если ваш вес находится в пределах своей нормы, распрощаться с последними излишками бывает очень трудно. Хорошая новость в том, что при этом вы можете терять жир и уменьшаться в объемах.