ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На финишной прямой: что делать, если вес стоит на месте?

17.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Если вы собираетесь худеть, будьте готовы к тому, что "финишная черта" станет самым непростым периодом диеты. Сначала процесс продвигается без промедлений, но как только до желанной отметки на весах остается всего ничего, многие переживают проблему остановки веса.

Так что же предпринять, чтобы сдвинуть вес с мертвой точки и разобраться в основных причинах остановки - читайте в справке Sputnik.

© CC0 / Pixabay / AJEL
Sugar-free: как отказаться от сахара без вреда для здоровья?

Сократите углеводы

Как правило, богатая быстрыми углеводами пища провоцирует резкий скачок сахара в крови. После него следует такой же спад, и вы снова чувствуете голод. Сведите на нет "плохие углеводы" вроде сахара и белой муки и перейдите на "медленные" углеводы - например, цельнозерновые продукты.

Полюбите спорт

Даже при диетическом питании вес может стоять на месте из-за недостатка физической активности. Снижая калорийность, сначала организм начнет терять мышечную массу и только после этого - жир.

Следите за питанием

Статистика гласит, что многие люди даже не представляют, сколько калорий съедают на самом деле. Если вы думаете, что едите очень мало, то возьмите за правило записывать все то, что вы съели. Помните, что во многих диетических продуктах также могут присутствовать углеводы и сахар.

Ешьте белок

Аминокислоты, входящие в состав белка, крайне важны для человека. К тому же, они "подстегивают" метаболизм. Если вы едите в соответствии со своей нормой, но потребляете мало белка, процесс похудения может замедлиться.

© CC0 / Pixabay/LittleAngell
Факты о кофе, которые могут вас удивить

Не отказывайтесь от сна

Отсутствие сна - огромный стресс для организма и логичная реакция на такой дискомфорт - еда. Исходя из исследований, бессонница вызывает голод и заставляет человека употреблять больше калорий.

Не смотрите на цифры

Если цифра на весах не меняется, не стоит воспринимать это как полный провал. Если ваш вес находится в пределах своей нормы, распрощаться с последними излишками бывает очень трудно. Хорошая новость в том, что при этом вы можете терять жир и уменьшаться в объемах.

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главные причины "задержки" и лучшие способы ускорить процесс похудения - в специальной подборке Sputnik.
 
Новости дня
Новости разные
 
Россия и Беларусь наметили на 2020 год около 130 мероприятий в военной сфере
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.09.2020
Mir24.TV Belarus
17.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика