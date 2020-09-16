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Опыт выживания – в 5 видеоинтервью с известными CEO

18.09.2020 12:25 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Опыт выживания – в 5 видеоинтервью с известными CEO
Фото с сервиса unsplash

Выделите время и посмотрите серию видеоинтервью, которые мы записали с известными CEO в Клубе Про бизнес. Просмотр будет особенно полезен собственникам компаний и специалистам, которые управляют отдельными подразделениями. Вы услышите практические рекомендации по управлению бизнесом во внештатных ситуациях и что происходит в различных секторах экономики. 

Опытом делятся Олег Хусаенов (основатель и акционер холдинга «Атлант-М», основатель и СЕО инвестиционной компании «Зубр Капитал»), Виктор Бабарико (один из самых ярких и успешных топ-менеджеров в банковской системе Беларуси), Светлана Шевлик (директор группы компаний «А-100 Девелопмент»), Сергей Вайнилович (сооснователь и CEO компании 21vek.by), Дмитрий Геранин (CEO автоклассифайда av.by).  

Клуб Про бизнес — самое активное и масштабное бизнес-сообщество в Беларуси, в котором состоит 250+ собственников бизнеса и руководителей. В течение года для участников сообщества проходит более 50 событий различных форматов для нетворкинга, обмена опытом и ресурсами, а также совместного досуга.

Одна из ближайших встреч — вечеринка Клуба 28 августа! Подробнее здесь ⟶      

Какие темы раскрыты в серии интервью:  

👉 Как бизнесу действовать в кризис и после? 
👉 Как выстроить взаимоотношения с командой? 
👉 Как настроить клиентский сервис? 
👉 Как оперативно пересмотреть бизнес-стратегию компании?
👉 Как будут развиваться события на рынках финансов, недвижимости, автомобилей, бытовой техники и товаров для дома?

 
 
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