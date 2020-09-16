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Опыт выживания – в 5 видеоинтервью с известными CEO
18.09.2020 12:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Выделите время и посмотрите серию видеоинтервью, которые мы записали с известными CEO в Клубе Про бизнес. Просмотр будет особенно полезен собственникам компаний и специалистам, которые управляют отдельными подразделениями. Вы услышите практические рекомендации по управлению бизнесом во внештатных ситуациях и что происходит в различных секторах экономики.
Опытом делятся Олег Хусаенов (основатель и акционер холдинга «Атлант-М», основатель и СЕО инвестиционной компании «Зубр Капитал»), Виктор Бабарико (один из самых ярких и успешных топ-менеджеров в банковской системе Беларуси), Светлана Шевлик (директор группы компаний «А-100 Девелопмент»), Сергей Вайнилович (сооснователь и CEO компании 21vek.by), Дмитрий Геранин (CEO автоклассифайда av.by).
Какие темы раскрыты в серии интервью:
👉 Как бизнесу действовать в кризис и после?
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Выделите время и посмотрите серию видеоинтервью, которые мы записали с известными CEO в Клубе Про бизнес. Просмотр будет особенно полезен собственникам компаний и...
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