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Виртуальное оружие: информационные войны в Сети
17.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Администраторы радикальных интернет-мессенджеров в 90% случаев находятся за рубежом: в Чехии, Литве, Польше, США. Среди информаторов есть и белорусы. Об этом сегодня рассказали журналистам в Министерстве внутренних дел Беларуси, передает «МИР 24».
Во время предвыборной кампании и после в Telegram-каналах появлялись призывы выходить на уличные протесты, не оплачивать коммунальные услуги и налоги, не покупать товары отечественных производителей. В последнее время через мессенджеры стали поступать угрозы правоохранителям и их семьям.
«Их задача – расшатать личный состав, сделать личный состав неуверенным, породить неуверенность в законности своих действий. В конечном итоге невозможность выполнять служебные обязанности», – сказал первый заместитель Министра внутренних дел страны Геннадий Казакевич. Больше 250 сотрудников правоохранительных органов и их семей подверглись клевете и угрозам.
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В Беларуси больше 250 сотрудников правоохранительных органов и их семей подверглись клевете и угрозам.
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