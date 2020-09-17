ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Виртуальное оружие: информационные войны в Сети

17.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Администраторы радикальных интернет-мессенджеров в 90% случаев находятся за рубежом: в Чехии, Литве, Польше, США. Среди информаторов есть и белорусы. Об этом сегодня рассказали журналистам в Министерстве внутренних дел Беларуси, передает «МИР 24».

Во время предвыборной кампании и после в Telegram-каналах появлялись призывы выходить на уличные протесты, не оплачивать коммунальные услуги и налоги, не покупать товары отечественных производителей. В последнее время через мессенджеры стали поступать угрозы правоохранителям и их семьям.

«Их задача – расшатать личный состав, сделать личный состав неуверенным, породить неуверенность в законности своих действий. В конечном итоге невозможность выполнять служебные обязанности», – сказал первый заместитель Министра внутренних дел страны Геннадий Казакевич. Больше 250 сотрудников правоохранительных органов и их семей подверглись клевете и угрозам.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси больше 250 сотрудников правоохранительных органов и их семей подверглись клевете и угрозам.
 
Новости дня
Новости разные
 
Вот во сколько Sony оценила игровую приставку следующего поколения - PlayStation 5
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика