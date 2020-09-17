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Минский метрополитен усилит кадровый состав молодыми машинистами и слесарями

17.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске готовят к открытию третью линию метро. Ее уже почти достроили, поэтому в Железнодорожном колледже стали обучать машинистов, которые будут работать на новой ветке подземки. Как и чему учат, узнавала корреспондент «МИР 24» Элеонора Лутович.

В группе 29 будущих машинистов электропоезда и слесарей по ремонту подвижного состава. Средний бал аттестата – не ниже 7,5 из 10. Желающих учиться на новой специальности было больше, чем мест. Одних подвели оценки, другие не прошли по состоянию здоровья.

«Наша группа – это своего рода элита этого колледжа. Мы первые. Мы заряжены и готовы», – сказал учащийся Минского колледжа железнодорожного транспорта Даниил Прохоров.

«Все ребята здоровы. Отличные показатели. По физкультуре было 10. По-другому здесь никак. Решил сюда пойти, потому что дед на железной дороге всю жизнь . Я решил продолжить, только немножко в другом русле», – отметил учащийся Минского колледжа железнодорожного транспорта Илья Екимович.

Хороший слух и отличное зрение – главные требования к машинистам. Хороший специалист по стуку колес может определить неисправность электропоезда.

«Мы обновили кадровый состав. К нам пришли работать мастера производственного обучения, преподавателей специальных дисциплин, которые имеют соответствующее профильное образование и раньше работали в Минском метрополитене», – сказал директор Минского колледжа железнодорожного транспорта Андрей Стригельский.

В метро ответственность за электропоезд несет только машинист. На профессиональном сленге это называют «работой в одно лицо».

«Машинисты предоставлены сами себе, ни помощника, ни подсказки со стороны. В случае чего, принимать решения и отвечать машинисту», – отметил мастер производственного обучения Леонид Ларьянович.

Раньше выучиться на машиниста можно было только на специальных курсах метрополитена. Предпочтения отдавали выпускникам со средним техническим образованием и военным билетом на руках. Теперь получить профессию можно сразу после школы.

«Выходят новые поезда. Надо группа машинистов, которые будут обслуживать линию. Кадры постоянно обновляются. С пуска метрополитена прошло больше 35 лет. И первые машинисты уходят на пенсию или переходят на другую работу, потому что требования медкомиссии очень жесткие», – отметил машинист-инструктор Минского метрополитена Иван Овсяник.

Срок обучения по новой специальности – полтора года. Пока будущие машинисты учат теорию. В следующем году их ждут на практику в метрополитене. Открыть третью линию минского метро планируют к концу года.



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Теги: Минск
 
 
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В Железнодорожном колледже проходят обучение 29 человек, которые будут работать на новой ветке подземки.
 
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