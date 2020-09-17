В Минске побит температурный рекорд 72-летней давности

Температурные рекорды дня установлены 16 сентября в Минске и еще на 23 метеостанциях во всех областях страны, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативной карты температур и архива Белгидромета. При этом в областных центрах максимумы устояли.

В столице воздух прогрелся до 26,2 градуса тепла, обновлен рекорд, державшийся с 1948 года (25 градусов).

Теплее всего было в Лельчицах — 28,9 градуса (28 в 1986 году). Самые старые рекорды побиты в Пинске — 28,2 (27,8 в 1947 году), Барановичах — 27,1 (26,5 в 1964-м), Бобруйске — 26,7 (25,1), Борисове — 25,3 (24,7) и Новогрудке — 26,5 (25,3; во всех трех городах — также в 1964 году).

Один перекрытый рекорд относится к 1982 году: в Столбцах (27,1 против 24,5), четыре — к 1983-му: в Ганцевичах (27,5 против 24,4), Докшицах (25,1 против 23), Лынтупах (25,1 против 22,4), Нарочи (25,8 против 22,2).

В Октябре обновлен экстремум 1986 года (26,8 против 25,8), в четырех городах — 1994 года: в Брагине (27,2 против 27), Кличеве (26,4 против 22,9), Мозыре (28,4 против 28) и Сенно (23,7 против 22,8).

11 лет продержался рекорд дня в Мстиславле (21,2 против 19,6), пять лет — на метеостанциях Березино (25,2 против 23), Березинского заповедника (24,8 против 22,6), Воложина (25,9 против 23,3), Ивацевичей (27,8 против 25,6), Ошмян (26 против 23,2) и «Полесская» (27,5 против 25,5).

Рекорд дня за весь период метеонаблюдений составляет 30,4 градуса тепла в 1947 году в Бресте.

Накануне, 15 сентября, новые максимумы отмечены в Бресте (28,2 градуса против 27,4 в 1947 году) и Нарочи (22,6 против 21,2 в 2004 году).

В наступившие сутки, 17 сентября, похолодает.