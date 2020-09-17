Супруги Цепкало встретились с президентом Эстонии

«Продолжающееся проявление насилия со стороны властей в отношении мирных демонстрантов и угрозы применения военной силы против своих людей должны прекратиться», — заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд после встречи в Пярну с Валерием и Вероникой Цепкало.



Источник: Канцелярия президента Эстонии

«Народ Беларуси через свободные и справедливые выборы требует прекращения насилия и уважения основных демократических прав. Белорусы должны иметь право самим выбирать свой путь, и мы солидарны с ними в этом», — приводит слова Кальюлайд отдел связей с общественностью канцелярии президента.

На встрече говорилось о событиях последних недель в Беларуси и о том, что могут сделать Европейский союз и Запад, чтобы сохранить суверенитет страны и поддержать ее граждан, отмечается в сообщении.

20 августа Кальюлайд заявила, что президентские выборы в Беларуси «не были ни свободными, ни справедливыми», поэтому Эстония их не признает.