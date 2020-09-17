Белорусские адвокаты требуют от властей соблюдения закона и прав граждан

Белорусские адвокаты записали коллективное видеообращение в поддержку своих арестованных коллег Максима Знака и Ильи Салея. Они требуют от властей соблюдать закон и права граждан.

«Мы адвокаты и мы белорусы. Мы не носим балаклавы и не скрываем свои имена. Мы помогаем людям, — говорится в обращении. — Но сейчас мы столкнулись с грубым нарушением закона. Нам не позволяют увидеться с гражданами, которые задержаны, нас не уведомляют о времени и месте рассмотрения административных дел в суде. Нам не позволяют фотографировать материалы дела и не обращают внимания на грубые ошибки. В судах опрашивают сотрудников в масках и считают, что это законно. Наших граждан наказывают административными арестами, содержат в тяжелых условиях, избивают, угрожают увольнениями и СОПом. Но это — не по закону».

Адвокаты предлагают вспомнить «про закон и про ту присягу, которую давал каждый». «У нас одна цель — соблюдение законности и верховенства права. Конституция гарантирует право на юридическую помощь каждому. Наше средство защиты — закон, — подчеркивают они. — Не дубинкой, не приказом, не силой мы добиваемся справедливости. Мы защищаем людей, опираясь на закон».

«Вы имеет право на конфиденциальное общение со своим адвокатом, где бы вы ни находились. Вы имеете право на защитника с момента задержания. Никто не должен доказывать свою невиновность. Противодействие оказанию правовой помощи запрещается. Мы не устанем стучаться в закрытые двери СИЗО, ЦИП, ИВС и РУВД, пока нас туда не пустят. Мы не устанем писать жалобы на незаконные действия и решения. Мы будем заявлять ходатайства и отводы судьям. Мы не перестанем добиваться наказания виновных и освобождения невиновных. Мы будем требовать соблюдения закона и прав граждан, пока правда не победит. Мы будет делать свое дело, несмотря ни на что», — заявляют адвокаты.

«Наши коллеги Максим Знак и Илья Салей арестованы. Они выполняли свой профессиональный долг. Они действовали исключительно в рамках закона и в правовом поле. На их месте может оказаться каждый из нас. Максим Знак и Илья Салей должны быть на свободе. Закон одинаково должен работать для всех. Государство, все его органы и должностные лица должны действовать в пределах Конституции. Беларусь должна быть правовым государством. Суды должны быть независимые и подчиняться только закону. Прокуратура должна осуществлять надзор за точным применением закона. Милиция должна охранять жизнь, здоровье и права граждан. Нам, адвокатам, не должны создавать препятствий в работе. Мы — адвокаты и мы будем помогать нашим гражданам. Мы требуем соблюдать закон и права граждан», — говорится в обращении, которое поддержало 79 адвокатов.