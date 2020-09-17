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Как работает инфоцентр открытых инициатив помощи пострадавшим Probono.by

17.09.2020 08:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За последний месяц протесты затронули большое количество белорусов — по данным правозащитников, более 7500 человек были задержаны в августе 2020 года. Некоторым из них, а также их родственникам требуется помощь — психологическая, медицинская, юридическая, правозащитная и так далее. Поэтому 15 августа в стране начал работу волонтерский проект Probono.by — агрегатор открытых инициатив помощи пострадавшим и нуждающимся. 42.TUT.BY поговорил с правозащитницей Human Constanta Яной Гончаровой, которая присоединилась к проекту в самом начале, о работе волонтеров и видах помощи.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Austin Kehmeier / Unsplash

Что такое Probono.by?

Если кратко, то волонтерский проект Probono.by — единый портал, агрегатор открытых инициатив помощи пострадавшим и тем, кому требуется помощь в связи с задержаниями и арестами на мирных акциях. В рамках этого проекта действует единый многоканальный круглосуточный контакт-центр. Если позвонить по номеру +375 44 709−79−11, то волонтер даст информацию или свяжет вас с инициативами и специалистами, готовыми помочь.

Стоит отметить, что проект организован на волонтерских началах — правозащитниками, представителями бизнеса и многочисленными частными инициативами. Команда проекта работает сразу из нескольких городов (в том числе и за пределами Беларуси).

Одна из участников — Яна Гончарова, правозащитница Human Constanta. Она в проекте с самого начала, но подчеркивает, что Probono — не сайд-проект правозащитной организации.

— В Probono задействованы как минимум три человека из Human Constanta, — рассказывает она. —  Мы являемся, можно сказать, стрейкхолдерами (заинтересованной стороной. — Прим. TUT.BY) — Probono частично возник при содействии людей из Human Constanta и продолжает функционировать в том числе благодаря нашей экспертизе и нашим совместным усилиям с другими участниками этого проекта.


Фото: из личного архива Яны Гончаровой

Яна рассказывает, что идея проекта «выросла» из инициативы адвокатского колл-центра. В первые дни протестов возникло множество предложений помощи пострадавшим — от бесплатных медицинских услуг до восстановления машин — так что было сложно не потеряться в этом потоке. Поэтому волонтеры решили создать некий агрегатор, куда бы человек мог обратиться.

Сейчас приемом обращений занимаются также волонтеры. Правда, говорит собеседница, в последнее время их стало немного меньше — заметно, что людям сложно воспринимать большой поток зачастую тяжелой информации.

—  Люди рассказывают о травмах, о том, что с ними происходило, и это не всегда легко выносить. Поэтому у нас постоянно присутствуют и психологи-волонтеры, и юристы, которые могут предоставить на месте какую-то консультацию, — рассказывает Яна. — Есть и адвокаты, есть волонтеры из Human Constanta, из бизнеса, стартапов самого разного формата, которые стараются все это поддерживать структурно.

Абсолютно все на добровольных основах. Например, настроить колл-центр нам помогали представители бизнеса. Все это сейчас работает без финансовой поддержки, на голом энтузиазме людей. Конечно, иногда тяжеловато, но мы чувствуем, что это важно, и пока продолжаем свою работу.

Чем именно занимается этот агрегатор?

Если кратко, то информационной помощью. На сайте собраны инициативы и инфоресурсы по поиску людей, защите прав человека, в том числе на международном уровне, сбору денег; информация про адвокатов; юридическая и правозащитная, медицинская и психологическая помощь; образцы и формы документов по разным направлениям и так далее. Всего — более 250 инициатив.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Probono (@probono.by) 15 Сен 2020 в 11:55 PDT

— Мы помогаем одной стороне найти необходимую помощь, а другой — эту помощь оказать, — поясняет Яна. — На нашем сайте собраны все инициативы, которые мы когда-либо встречали, находили, либо которые обращались к нам сами и заполняли заявку на добавление. И у нас есть контакт-центр, куда можно позвонить.

Стоит отметить, что изначально мы помогали пострадавшим в акциях 9−12 августа. Но сейчас уже звонят участники последних акций — кого жестко задержали или у кого появились остаточные явления после суток, и теперь у него есть физические или психологические травмы.

Допустим, человек звонит и говорит, что ему нужна медицинская помощь. Здесь у нас есть несколько вариантов. Во-первых, помощь могут оказать медцентры — мы спрашиваем, из какого города обратившийся, и подбираем ему варианты. Во-вторых, благотворительный проект «Имена» сейчас конкретно занимается медицинской помощью — если ситуация более тяжелая. Мы помогаем на месте заполнить заявку в этот проект и предоставляем информацию, какая помощь ему может быть оказана.

Спустя несколько дней, как правило, неделю, мы по возможности стараемся позвонить, уточнить, получил ли человек ту помощь, которую искал, и если нет, то помогаем заново пройти весь процесс и найти другой вариант.

Яна подчеркивает, что проект не занимается напрямую финансовыми переводами — лишь сообщает информацию о подобных фондах.

— Да, сейчас большой запрос на финансовую помощь, и вопросов много. Мы долго думали, заниматься этим или нет, но мы понимаем, что сейчас все, что касается финансов, потенциально небезопасно для нас и наших волонтеров, и потому не лезем в эти вещи.

Волонтеры не просят у обратившихся каких-либо подтверждающих документов — этим займутся непосредственно в проектах. Так что Probono не видит смысла «быть еще одним сборщиком персональных и, возможно, чувствительных данных».

На вопрос, как защищаются личные данные людей, Яна отвечает, что в центре действует нечто вроде политики, свода правил, разработанного Алексеем Козлюком — юристом и правозащитником команды Human Constanta и инициативы «Цифровые наблюдатели». Так, волонтеры не передают информацию третьим лицам.

И, конечно, Яна не может цитировать рассказы обратившихся, но говорит, что некоторые их них — «очень серьезные».

— Думаю, сейчас миллион историй о произошедшем есть в СМИ, и часть из них прошла через наш колл-центр. Люди звонили, делились, порой потому, что им была нужна человеческая поддержка, а иногда они таким образом что-то выплескивали. Но мы старались оказывать психологическую помощь и обратившимся, и нашим волонтерам, и, думаю, хотя бы с какими-то самыми тяжелыми случаями мы справились.

За месяц работы проект помог найти помощь не менее 2500 людям — но на деле обращений было больше. Вначале поступало по 200 звонков в день, теперь их количество снизилось до 100−150.

— Раньше мы позиционировали себя как круглосуточный колл-центр, но сейчас уже думаем отказаться от ночных смен, потому что, к счастью, ночью люди уже не звонят, — поясняет Яна. — Пару недель назад у нас на четырехчасовой смене было в среднем четыре человека. Теперь уже бывает и два, то есть через них проходит большой поток информации. Плюс добавьте к звонкам еще и сообщения через Telegram, Instagram, обращения на почту и через форму на сайте. Если все подсчитать, то получится больше, чем 2500, наверное, раза в полтора.

— Как долго вы будете заниматься проектом?

— Это одна из вещей, которые мы сейчас обсуждаем в команде. Но обращения все еще поступают, особенно они нарастают после выходных, когда, как правило, задерживают большое количество людей.

Если мы увидим, что количество обращающихся снизилось, и почувствуем, что в этой деятельности больше нет смысла, то либо закроем инициативу, либо переформатируем ее. Думаю, еще месяц мы точно будем работать, а дальше будем смотреть по ситуации.

 
 
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Уже месяц в стране действует волонтерский проект Probono.by - агрегатор открытых инициатив помощи пострадавшим и нуждающимся.
 
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