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Лукашенко наказал оппозиционных дипломатов лишением дипломатического ранга

17.09.2020 08:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко продолжает мстить чиновникам, рискнувшим выступить против него после масштабной фальсификации президентских выборов.

Согласно подписанным указам, Павел Латушко и Игорь Лещеня лишены дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла в связи с совершением поступков, «порочащих государственную (дипломатическую) службу».

Еще одним указом Лукашенко освободил Василия Марковича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Латвии и лишил его дипломатического ранга «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей».

 
 
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Лукашенко продолжает мстить чиновникам, рискнувшим выступить против него после масштабной фальсификации президентских выборов.
 
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