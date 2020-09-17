Лукашенко наказал оппозиционных дипломатов лишением дипломатического ранга

Источник материала: АФН

Лукашенко продолжает мстить чиновникам, рискнувшим выступить против него после масштабной фальсификации президентских выборов.

Согласно подписанным указам, Павел Латушко и Игорь Лещеня лишены дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла в связи с совершением поступков, «порочащих государственную (дипломатическую) службу».

Еще одним указом Лукашенко освободил Василия Марковича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Латвии и лишил его дипломатического ранга «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей».