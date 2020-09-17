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Лукашенко наказал оппозиционных дипломатов лишением дипломатического ранга
Источник материала: АФН
Лукашенко продолжает мстить чиновникам, рискнувшим выступить против него после масштабной фальсификации президентских выборов.
Согласно подписанным указам, Павел Латушко и Игорь Лещеня лишены дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла в связи с совершением поступков, «порочащих государственную (дипломатическую) службу».
Еще одним указом Лукашенко освободил Василия Марковича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Латвии и лишил его дипломатического ранга «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей».
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Лукашенко продолжает мстить чиновникам, рискнувшим выступить против него после масштабной фальсификации президентских выборов.
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