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Тихановская примет участие в сессии Европарламента
Источник материала: АФН
Де-факто не проигравшая президентские выбора Светлана Тихановская приняла приглашение поучаствовать в сессии Европарламента.
Об этом сообщил председатель ЕП Давид Сассоли в Twitter. Он не уточнил дату участия Тихановской, которая уже участвовала в заседании комитета Европарламента - оно состоялось 25 августа в режиме видеосвязи.
Между тем, сегодня, 17 сентября, Европарламент намерен проголосовать за резолюцию, призывающую структуры ЕС ввести жесткие санкции против властей Беларуси.
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Де-факто не проигравшая президентские выбора Светлана Тихановская приняла приглашение поучаствовать в сессии Европарламента.
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