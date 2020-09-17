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Тихановская примет участие в сессии Европарламента

17.09.2020 08:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Де-факто не проигравшая президентские выбора Светлана Тихановская приняла приглашение поучаствовать в сессии Европарламента.

Об этом сообщил председатель ЕП Давид Сассоли в Twitter. Он не уточнил дату участия Тихановской, которая уже участвовала в заседании комитета Европарламента - оно состоялось 25 августа в режиме видеосвязи.

Между тем, сегодня, 17 сентября, Европарламент намерен проголосовать за резолюцию, призывающую структуры ЕС ввести жесткие санкции против властей Беларуси.

 
 
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Де-факто не проигравшая президентские выбора Светлана Тихановская приняла приглашение поучаствовать в сессии Европарламента.
 
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