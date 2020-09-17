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Европарламент предлагает заморозить активы фигурантов расследований Навального

17.09.2020 08:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Депутаты Европарламента предлагают заморозить европейские счета фигурантов расследований Алексея Навального. Об этом говорится в проекте резолюции по отношениям с Россией, опубликованном в среду, 16 сентября.

Соответствующее голосование состоится на сессии Европарламента 17 сентября. Парламентарии настаивают на том, чтобы страны Европейского Союза как можно скорее расширили действующие санкции в отношении России, передает DW.

Евродепутаты также намерены инициировать международное расследование отравления Навального, привлекая к расследованию Евросоюз, ООН, Совет Европы и Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В проекте резолюции предлагается потребовать от РФ отменить и доработать ряд законов, в том числе недавние поправки к Конституции, в которых говорится о приоритете российского права над международным.

 
 
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Депутаты Европарламента предлагают заморозить европейские счета фигурантов расследований Алексея Навального. Об этом говорится в проекте резолюции по...
 
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