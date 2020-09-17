Белорусы закидали Баскова просьбами отменить концерт в Минске









Басков закрыл комментарии под фотографией, на которой артист позирует со своей коллегой Ани Лорак, но подписчики стали оставлять комментарии под другими фото.





- Николай, вы прекрасный и талантливый певец, звезда, но просим вас отказаться от концерта в Минске , достоинство всё-таки важнее, — написал пользователь под ником whitewhale_km.





Некоторые подписчики даже пообещали, что если Басков не приедет на выступление 17 сентября, то после того, как «ситуация нормализуется», они не пропустят ни одного его концерта в Беларуси.





Пока Басков не отреагировал на просьбы и не сделал никаких заявлений.