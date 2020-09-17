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Белорусы закидали Баскова просьбами отменить концерт в Минске

17.09.2020 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пользователи Instagram из Беларуси массово пишут комментарии под постами российского певца Николая Баскова с требованиями отменить намечающееся выступление.



Басков закрыл комментарии под фотографией, на которой артист позирует со своей коллегой Ани Лорак, но подписчики стали оставлять комментарии под другими фото.

- Николай, вы прекрасный и талантливый певец, звезда, но просим вас отказаться от концерта в Минске, достоинство всё-таки важнее, — написал пользователь под ником whitewhale_km.

Некоторые подписчики даже пообещали, что если Басков не приедет на выступление 17 сентября, то после того, как «ситуация нормализуется», они не пропустят ни одного его концерта в Беларуси.

Пока Басков не отреагировал на просьбы и не сделал никаких заявлений.
 
Теги: Минск
 
 
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Пользователи Instagram из Беларуси массово пишут комментарии под постами российского певца Николая Баскова с требованиями отменить намечающееся выступление.
 
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