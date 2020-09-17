ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На сегодня синоптики объявили второй уровень опасности: грозы

17.09.2020 08:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на четверг 17 сентября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.



По информации синоптиков, после комфортной и почти летней погоды в республике похолодает, на большей части территории страны пройдут дожди.

"В четверг 17 сентября до 11 часов в западных и центральных районах ожидаются грозы, которые в течение дня распространятся на восток страны", – сказали в Гидромете.

Там также отметили, что в связи с этим в республике был объявлен второй уровень опасности.

По данным прогноза, 17 сентября в Беларуси теплее всего будет на юго-востоке – там воздух прогреется до +26°С, на остальной части территории республики будет около +17..+20°С.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на четверг 17 сентября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Троянский кредит
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.09.2020
Mir24.TV Belarus
17.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика