На сегодня синоптики объявили второй уровень опасности: грозы









По информации синоптиков, после комфортной и почти летней погоды в республике похолодает, на большей части территории страны пройдут дожди.





"В четверг 17 сентября до 11 часов в западных и центральных районах ожидаются грозы, которые в течение дня распространятся на восток страны", – сказали в Гидромете.





Там также отметили, что в связи с этим в республике был объявлен второй уровень опасности.





По данным прогноза, 17 сентября в Беларуси теплее всего будет на юго-востоке – там воздух прогреется до +26°С, на остальной части территории республики будет около +17..+20°С.







