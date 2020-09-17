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Сергей Ковальчук: обидно проигрывать из-за такого пенальти

17.09.2020 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный тренер брестского "Динамо" Сергей Ковальчук прокомментировал поражение от "Маккаби" из Тель-Авива (0:1) в выездном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Белорусский клуб потерял шанс пробиться в групповую стадию главного еврокубка.

- Очень сложная игра, как мы и предполагали. Тяжело дышалось, условия сыграли не в нашу сторону. Скажу честно: обидно проигрывать из-за такого пенальти. В штрафной таких моментов достаточно много, такое происходит в каждой игре. Лучше бы нам забили в тех моментах, которые возникли после счета 1:0, когда мы раскрылись. Не было бы так обидно. К сожалению, проиграли. Сейчас будем узнавать соперника по плей-офф Лиги Европы.

- Создалось впечатление, что во втором тайме команда просто не выдержала погодных условий. Диалло стоял последние 10 минут, поддерживая руками бока, ему было трудно двигаться. Почему не играли более инициативно в начале матча?

- Что касается Диалло, он получил травму голеностопа, после которой не смог двигаться. К сожалению, перед этим мы сделали третью замену. Это не его физическое состояние. А "более инициативно"… Понятно, в первом тайме не все получалось в плане того, что надо было привыкнуть к полю, к погодным условиям. Да, приходилось играть вторым номером, но по большому счету справились. Было достаточно энергозатратно. В любом случае ребята молодцы: приложили очень много усилий и стараний, но мы проиграли, — сказал Ковальчук.
 
 
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Главный тренер брестского "Динамо" Сергей Ковальчук прокомментировал поражение от "Маккаби" из Тель-Авива (0:1) в выездном матче 3-го квалификационного раунда Лиги...
 
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