"Гродно Азот" с 18 сентября остановит на ремонт несколько цехов









Первыми в режим ремонта планируют перевести цех карбамид-3 и цех аммиак-4 – один из двух цехов по производству аммиака на "Гродно Азот". Ремонтные работы будут длиться 25 суток.





Как сообщают на предприятии, проводить ремонтные работы начнут также в цехе азотной кислоты и карбамидно-аммиачной смеси (АКиКАС) и цехе карбамид-2. В цехе АКиКАС ремонт продлится с 21 сентября по 10 октября.





В цехе карбамид-2 ремонтные работы будут вестись на двух технологических нитках. На время их общей остановки произведут общую остановку отделений слабой азотной кислоты цеха АкиКАС. Ожидается, что остановка цеха по производству аммиака начнется с 17 сентября, а остановка связанного с ним цеха карбамид-3 – спустя несколько дней.





За несколько дней до планового ремонта цеха по производству аммиака – вечером 15 сентября – произошла аварийная остановка другого цеха, ремонт в котором не был запланирован. Причиной аварийной остановки стал отказ одного из датчиков контроля уровня в сепараторе. Неполадку вскоре устранили, к утру цех вернулся к нормальной работе.



