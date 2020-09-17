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Адвокат: Колесникова чувствует себя лучше
Источник материала: Партизан
Самочувствие Марии Колесниковой, у которой в СИЗО обострилась аллергия, улучшилось, оснований для ее перевода в медицинский блок СИЗО нет, сообщила журналистам в среду ее адвокат Людмила Казак.
"Сегодня даже несмотря на то, что лекарства ей не успели передать, те, которыми она пользуется, местные лекарства ей помогли, чувствует себя прекрасно. Настроение хорошее бодрое, всех благодарит", - сказала адвокат.
По словам адвоката, вопрос о переводе Колесниковой в медсанчасть не стоит. "Мы это не обсуждали, пока нет необходимости и оснований. Поэтому я думаю все будет хорошо", - сказала она.
Руководство СИЗО в Жодино удовлетворило жалобы Колесниковой на дискомфортные условия содержания. "Все ее временные затруднения все разрешили в тот же день, все хорошо с ней. Приезжал прокурор надзирающий, все решили, все поменяли, матрас, все", - сказала Казак.
Между тем, по словам адвоката, Колесникова не сожалеет о том, что после вынужденного выдворения из Беларуси вернулась назад. "Народу Мария передает, что ни на секунду не пожалела о том как поступила, оказалась и почему здесь находится", - сказала адвокат.
Ранее сообщалось, что Колесникова после помещения в СИЗО пожаловалась на обострившуюся аллергию и некомфортные условия содержания.
18 августа сторонники бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской создали Координационный совет с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Власти Беларуси считают этот орган неконституционным.
К настоящему времени практически все члены президиума совета либо задержаны, либо находятся за пределами Беларуси.
7 сентября была задержана Колесникова. Ее соратники утверждают, что Колесникову власти хотели насильно вывезти из Беларуси в Украину, но на границе она порвала паспорт. Лукашенко заявлял, что "Колесникова задержана за нарушение правил пересечения госграницы".
9 сентября Следственный комитет Беларуси сообщил, что Колесникова арестована по делу о призывах к захвату власти. Ее адвокат Казак заявила, что ее подзащитная расценивает происходившее с ней в последние дни как похищение.
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Самочувствие Марии Колесниковой, у которой в СИЗО обострилась аллергия, улучшилось, оснований для ее перевода в медицинский блок СИЗО нет, сообщила журналистам в...
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