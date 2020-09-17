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Европарламент предлагает лишить Беларусь кредитов

17.09.2020 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Европарламент (ЕП) подготовил проект пространной резолюции по ситуации в Беларуси, в которой призывает институты ЕС максимально делегитимизировать Александра Лукашенко, ввести жесткие санкции не только против него и республики, но и против россиян, блокировать финансирование Минска по всем доступным каналам, а также оказывать всю возможную поддержку оппозиции.

Европарламент предлагает лишить Беларусь кредитов
Документ был опубликован в среду, а голосование по нему пройдет на сессии ЕП в четверг.

В документе содержится целый ряд радикальных идей по оказанию давления на власти Беларуси. В частности, в нем отмечается, что ЕП "сожалеет о начале загрузки ядерного топлива на БелАЭС и о ее готовности начать производить электричество в ноябре"; просит ЕС "заморозить любые переводы средств Минску и прекратить выдачу кредитов Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР)", предлагает провести "международную конференцию доноров средств для демократизации Беларуси", и "отозвать решение о проведении чемпионата мира по хоккею 2021 года в этой стране".

Европарламент также пытается поставить под сомнение последние договоренности между Москвой и Минском, утверждая, что "Александр Лукашенко не имеет политического или морального мандата" на заключение каких-либо соглашений от имени республики, "в том числе с российскими властями, которые могут угрожать суверенитету и территориальной целостности Беларуси".

В проекте резолюции говорится о непризнании итогов состоявшихся в Беларуси 9 сентября президентских выборов, поскольку, по мнению Европарламента, "они были проведены с грубым нарушением всех международных стандартов".

Кроме, того, подчеркивается в документе, ЕП "не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси по истечении его нынешнего срока полномочий", но "приветствует Координационный совет оппозиции как временное представительство народа, требующего демократических перемен в Беларуси".

В этой связи к Еврокомиссии и Совету ЕС обращен призыв "оказать содействие белорусской демократической оппозиции, в том числе Координационному совету во главе со Светланой Тихановской".

В резолюции говорится, что ЕП "решительно поддерживает санкции ЕС в отношении лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов и репрессии в Беларуси, включая Александра Лукашенко".

"Европарламент призывает Совет ЕС безотлагательно и в тесной координации с международными партнерами ввести широкие и эффективные санкции против всех белорусских лиц, виновных в фальсификации выборов, насилии и репрессиях в Беларуси, призывает Совет ЕС последовать примеру прибалтийских государств, включивших Лукашенко в свой санкционный список <...>, призывает Совет ЕС изучить возможность включения в него российских граждан, непосредственно причастных к поддержке режима Лукашенко в Беларуси", - говорится в докум те.

Резолюции Европейского парламента носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения даже институтами ЕС. Финальные формулировки резолюции могут отличаться, поскольку процесс внесения поправок в этот документ еще не завершен.
 
Теги: Минск
 
 
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Европарламент (ЕП) подготовил проект пространной резолюции по ситуации в Беларуси, в которой призывает институты ЕС максимально делегитимизировать Александра...
 
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