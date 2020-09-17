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С 17 сентября белорусы могут ехать в Польшу по туристической визе. Но есть нюанс

17.09.2020 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 17 сентября граждане Беларуси смогут въезжать в Польшу по туристической визе, хотя ранее впускали только обладателей карты поляка и рабочих или студенческих виз.



Об этом сообщает Пограничная служба Польши в своем бюллетене, посвященном правилам пересечения польской границы.

Вместе с тем граждан Беларуси с туристической визой нет в списке тех, кто после въезда в Польшу освобождается от карантина. Следовательно, въехавшим в Польшу туристам нужно будет оставаться на самоизоляции 14 дней.
 
 
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С 17 сентября граждане Беларуси смогут въезжать в Польшу по туристической визе, хотя ранее впускали только обладателей карты поляка и рабочих или студенческих виз.
 
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