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Тихановская выступила на церемонии вручения премии Freedom House
Источник материала: Партизан
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выступила на церемонии вручения ежегодной премии американской неправительственной организации Freedom House. Об этом в четверг, 17 сентября, сообщает
Тихановская не была номинирована на премию, однако была приглашена в качестве спикера.
Она выступила с речью, в которой заявила о репрессиях и преследовании белорусов со стороны официального Минска.
"Сотни тысяч белорусов мирно отстаивают свои права, несмотря на жестокие репрессии, и у них простое требование - начать диалог и объявить новые свободные и честные выборы", - цитирует агентство речь Тихановской.
Freedom House является одной из крупнейших в США неправительственных организаций в сфере политических свобод и прав человека.
Ранее Европейская народная партия - главная партия Европарламента - объявила, что выдвигает белорусскую оппозицию во главе со Светланой Тихановской на премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова.
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Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выступила на церемонии вручения ежегодной премии американской...
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