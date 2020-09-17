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Тихановская выступила на церемонии вручения премии Freedom House

17.09.2020 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выступила на церемонии вручения ежегодной премии американской неправительственной организации Freedom House. Об этом в четверг, 17 сентября, сообщает ТАСС.




Тихановская не была номинирована на премию, однако была приглашена в качестве спикера.

Она выступила с речью, в которой заявила о репрессиях и преследовании белорусов со стороны официального Минска.

"Сотни тысяч белорусов мирно отстаивают свои права, несмотря на жестокие репрессии, и у них простое требование - начать диалог и объявить новые свободные и честные выборы", - цитирует агентство речь Тихановской.

Freedom House является одной из крупнейших в США неправительственных организаций в сфере политических свобод и прав человека.

Ранее Европейская народная партия - главная партия Европарламента - объявила, что выдвигает белорусскую оппозицию во главе со Светланой Тихановской на премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова. 
 
Теги: Минск
 
 
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Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выступила на церемонии вручения ежегодной премии американской...
 
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