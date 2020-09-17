Тихановская выступила на церемонии вручения премии Freedom House













Тихановская не была номинирована на премию, однако была приглашена в качестве спикера.





Она выступила с речью, в которой заявила о репрессиях и преследовании белорусов со стороны официального Минска





"Сотни тысяч белорусов мирно отстаивают свои права, несмотря на жестокие репрессии, и у них простое требование - начать диалог и объявить новые свободные и честные выборы", - цитирует агентство речь Тихановской.





Freedom House является одной из крупнейших в США неправительственных организаций в сфере политических свобод и прав человека.





Ранее Европейская народная партия - главная партия Европарламента - объявила, что выдвигает белорусскую оппозицию во главе со Светланой Тихановской на премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова.