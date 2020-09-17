"Динамо" выступало в следующем составе: Игнатович, Хачериди (Павловец, 61), Печенин, Габи, Юзепчук, Тве, Кисляк (капитан), Седько, Диалло, Гордейчук (Савицкий, 70), Милевский (Быков, 86).





В первых раундах квалификации Лиги чемпионов брестчане дважды играли дома, выиграли сначала у "Астаны" (6:3), а после — у "Сараево" (2:1).





Брестское "Динамо" продолжит выступление в плей-офф Лиги Европы и попытается попасть в групповой раунд.