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Красноярск: четыре человека погибли во время пожара в наркологической клинике

17.09.2020 08:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня ночью в Красноярске произошел пожар в частной наркологической клинике, информирует МЧС России. По данным Следственного комитета, погибли четыре человека, пострадали двое.

Сообщение о возгорании жилого 6-этажного дома с административными помещениями спасатели получили в 3:46 по местному времени. Частная наркологическая клиника располагается на первом этаже этого здания.

Красноярск: четыре человека погибли во время пожара в наркологической клинике

По данным МЧС, возгорание возникло в кабинете на первом этаже на площади 10 квадратных метров. Газодымозащитная служба спасла 16 человек, это и жильцы дома, и пациенты.

Красноярск: четыре человека погибли во время пожара в наркологической клинике

Пожар ликвидирован в 5:19. На тушение привлекались 64 человека, 26 единиц техники, информирует МЧС.

Красноярск: четыре человека погибли во время пожара в наркологической клинике

Погибли четыре человека, двое получили травмы и переданы медикам.

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Сегодня ночью в Красноярске произошел пожар в частной наркологической клинике, информирует МЧС России. По данным Следственного комитета, погибли четыре человека,...
 
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