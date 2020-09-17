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Красноярск: четыре человека погибли во время пожара в наркологической клинике
Источник материала: Onliner
Сегодня ночью в Красноярске произошел пожар в частной наркологической клинике,
Сообщение о возгорании жилого 6-этажного дома с административными помещениями спасатели получили в 3:46 по местному времени. Частная наркологическая клиника располагается на первом этаже этого здания.
По данным МЧС, возгорание возникло в кабинете на первом этаже на площади 10 квадратных метров. Газодымозащитная служба спасла 16 человек, это и жильцы дома, и пациенты.
Пожар ликвидирован в 5:19. На тушение привлекались 64 человека, 26 единиц техники, информирует МЧС.
Погибли четыре человека, двое получили травмы и переданы медикам.
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Сегодня ночью в Красноярске произошел пожар в частной наркологической клинике, информирует МЧС России. По данным Следственного комитета, погибли четыре человека,...
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