Промышленно-экономическое чудо Словакии. Как маленькая страна стала мировым лидером автопрома

Источник материала: Onliner Многие убеждены, что переход от плановой к рыночной экономике неминуемо тянет на дно всю промышленность страны и губительно сказывается на функционировании заводов. Только вот история развалов социалистических образований говорит об обратном. Территория современной Словакии в прошлом веке не имела мощного промышленного потенциала и могла похвастаться типичным для социалистической страны набором предприятий: здесь делали подшипники, гидравлическое оборудование, грузовые авто, военную технику и т. п. Но после избавления от коммунистических оков и разделения Чехословакии на два суверенных государства Словакия за пару десятков лет умудрилась стать мировым лидером в легковой автомобильной промышленности. В 2019 году в этой центральноевропейской стране было выпущено 1,1 млн машин. Территория Словакии составляет лишь четверть от белорусской. И ведь у страны даже нет собственного автомобильного бренда. Давайте посмотрим, как это промышленно-экономическое чудо стало возможным.

«Дрндичка Майера»

В 1913 году словацкий кузнец Михал Майер построил автомобиль, который в народе прозвали «Дрндичка Майера». Словом drndička в Словакии обозначают звуки, которые издает машина во время движения. У нас бы назвали «Бибикой». Сказать, что в этом году началась история словацкого автопрома, нельзя, но именно «Дрндичка» считается первым легковым автомобилем, собранным на территории страны. У него не было фар, зато была интересная легенда появления на свет.





В 1909-м князь Болгарии Фердинанд Кобург (он же Фердинанд I), владевший имением в Словакии, проезжал на своем Mercedes возле деревни Псиаре и его машина сломалась. Личный шофер Фердинанда не смог привести немецкую технику в рабочее состояние, и по легенде починить Mercedes смог местный кузнец Михал Майер. Князь поблагодарил мужчину и спросил, как он может рассчитаться? Михал попросил документацию на машину и через несколько месяцев получил желаемое по почте. В 1910 году он принялся за конструирование копии Mercedes и через три года завершил ее. Машина много раз дорабатывалась и эксплуатировалась до 1952-го, а потом отправилась на свалку. К сожалению, тогда никто не понимал ценности экземпляра, и музейным экспонатом «Дрндичке» стать было не суждено. Узнать, насколько легенда правдива, сейчас почти невозможно.

Социалистическая Чехословакия

В послевоенной социалистической Чехословакии с автопромом был полный порядок. Здесь выпускали легковые автомобили, грузовики, трамваи, автобусы и мотоциклы. Бренды Skoda, Tatra, Avia, Jawa и ČZ в представлении не нуждаются — техника этих компаний широко использовалась как в странах социалистического блока, так и в самом СССР. Но территория нынешней Словакии к производству автомобилей и мотоциклов имеет лишь косвенное отношение. Все заводы по сборке машин находились в Чешской Республике. Долгие годы Словакии отводилась максимум роль поставщика каких-нибудь компонентов, что, к слову, позволило развиться в стране нескольким крупным сталелитейным предприятиям.



Мотоцикл ČZ 175

В самом начале периода «нормализации» Чехословакии на территории нынешней Словакии начали строить полноценные автомобильные заводы. Так, в 1969 году правящая Коммунистическая партия финансировала строительство Братиславского автозавода (БАЗ). Работа шла в партнерстве с Alfa Romeo, и планировалось, что на БАЗе будут выпускать недорогие копии итальянских машин (ничего не напоминает?). В итоге что-то не срослось, и итало-словацкий альянс слепил лишь один глиняный макет. Но завод уже был построен, и здесь на помощь пришла компания Skoda Auto — на БАЗе наладили производство седана BAZ 731 и универсала BAZ 732. Обе бюджетные модели были полностью разработаны инженерами Skoda. Чтобы загрузить мощности новенького предприятия, здесь еще стали выпускать грузовики.





Долгое время БАЗ был убыточным предприятием, создавая лишь видимость эффективной работы и отсылая в партию отчеты о выполнении планов. На самом деле склады завода частенько были забиты недособранными автомобилями из-за перебоев с поставками запчастей с головного завода Skoda в Чешской Республике. В 1982 году в Словакии собирали модель Skoda Garde, и были моменты, когда на складах попросту не хватало места для машин, нуждающихся в недостающих элементах. Завод кое-как проработал вплоть до выхода Чехословакии из социалистического блока.

Как БАЗ превратился в Volkswagen Slovakia

После перехода Чехословакии на капиталистические рельсы и ее распада на две страны, многие предрекали кризис промышленной отрасли Словакии. Сталелитейные заводы и так переживали не лучшие свои годы, а тут еще и угроза расторжения договоров с поочередно закрывающимися предприятиями Чехии, где все перевернулось с «плановых ног» на «рыночную голову».





Братиславский автозавод, впрочем, был в надежных руках — еще в 1991 году контрольный пакет акций этого предприятия купил немецкий концерн Volkswagen, руководство которого видело огромную перспективу в новых предприятиях, находящихся на территории стран с дешевой рабочей силой. В итоге VAG приобрел 80% акций БАЗа и продолжил выпускать здесь модели Skoda. В этом же 1991 году немцы начали процесс приватизации чешского производителя и в итоге полностью поглотили его в 2000-м.





Приватизация бывших государственных предприятий иностранцами оказалась не такой уж страшной для экономики Словакии. Немцы были заинтересованы в развитии БАЗа и охотно инвестировали в предприятие, расширяя модельный ряд и параллельно увеличивая штат работников и сеть поставщиков. Уже в 1992 году в Братиславе производили не только Skoda, но и Volkswagen Passat B3. К 1998-му немецкий гигант выкупил оставшиеся 20% акций БАЗа и переименовал предприятие в Volkswagen Slovakia. Это был крупнейший работодатель в стране. Находясь в частных руках, завод работал не на склад и отчеты, а действительно показывал положительные результаты. В последние годы ХХ века машины словацкой сборки продавались в трех десятках стран по всему миру.





Словацким работягам доверяли сборку не только народных автомобилей для широких масс. В 2002 году, после серьезной модернизации конвейерной линии, на Volkswagen Slovakia стали выпускать Volkswagen Touareg и Porsche Cayenne первого поколения. Чуть позже завод освоил выпуск Audi Q7. Сегодня в Братиславе производят Audi Q7, Audi Q8, Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne, Volkswagen Up, Seat Mii, Skoda Citigo. Площадь всех цехов Volkswagen Slovakia составляет 1,78 млн квадратных метров. Это один из крупнейших автомобильных заводов Европы.





PSA построил завод в чистом поле

Насмотревшись на успехи Volkswagen, свою долю словацкого автомобильного пирога захотел получить и французский концерн Peugeot Citroen. Летом 2003 года руководство PSA прибыло в Словакию, чтобы выбрать место, где будет построен новый завод. В итоге 200 гектаров земли были куплены рядом с городом Трнава. Место выбрали не случайно — здесь было много потенциальных поставщиков для автомобильного предприятия. Они остались еще со времен существования Трнавского автозавода (ТАЗ), выпускавшего грузовики для внутреннего рынка Чехословакии.





На строительство завода концерн PSA потратил без малого 600 млн евро, еще 100 млн евро докинуло правительство Словакии. И весной 2006 года с новенького конвейера сошел первый автомобиль — Peugeot 207. С мая по декабрь того же года на свет появилось 52 тыс. Peugeot словацкой сборки. В 2007-м здесь произвели на свет 177 тыс. машин. За 8 лет этот показатель удвоился. Позже на предприятии наладили выпуск Citroen Cactus.





В настоящее время на заводе PSA в Словакии работает 4 тыс. человек. Еще около 20 тыс. трудятся у локальных поставщиков компонентов. В 2015 году средняя зарплата работника предприятия составляла 1,3 тыс. евро. Сотрудники, получавшие на руки меньше 850 евро в месяц, имели обязательную 13-ю зарплату. Конвейер в Трнаве до сих пор является самым новым заводом PSA на территории Европы.

Один из самых гибких заводов в мире

В середине 2000-х в Европе был настоящий бум на модели гольф-класса. Кроссоверы тогда еще не вошли в моду, и казалось, что в ЕС зарабатывать деньги автопроизводителю проще всего на хетчбэках сегмента С. Для конкуренции с Volkswagen Golf и Opel Astra корейская компания Kia решила вывести на рынок свою первую «чисто европейскую» модель — Kia Ceed. Автомобиль разрабатывался европейцами в Европе для Европы. Само собой, выпускать его тоже нужно было на территории ЕС. Собственного завода у Kia в данном регионе не было, и идеальным местом для его строительства оказалась Словакия. Так появилось автопредприятие в Жилине.





Крупный завод начал свою работу весной 2007 года. Корейцы инвестировали сюда 1 млрд евро. Как и в случае с PSA, конвейер строили буквально посреди чистого поля. Изначально здесь собирали только Kia Ceed. Позже к нему присоединились Kia Venga и Kia Sportage. Предприятие способно выпускать 300 тыс. машин в год.





Корейцы учитывали изменчивость моды в автомобильном мире, поэтому еще на этапе проектирования завода они сделали его максимально гибким. Предприятие Kia в Жилине — это единственный в мире завод, который может производить до восьми различных моделей автомобилей на одной линии без переналадки оборудования. Причем речь идет о полноценной сборке со всеми этапами производства.





Jaguar Land Rover Slovakia

Совсем недавно — в 2018 году — в городе Нитра начал работу новый завод Jaguar Land Rover. Индийский концерн Tata Motors вложил в строительство предприятия 1,4 млрд евро. На этом заводе выпускают Land Rover Discovery и Land Rover Defender. Несмотря на высокую долю автоматизации, только на одной сборочной линии здесь трудится почти полторы тысячи человек. Каждый из них прошел обучение в специальной школе JLR за счет работодателя. Мощность предприятия — 150 тыс. машин в год.





За 2019 год автомобильные заводы Словакии произвели на свет 1,1 млн легковых автомобилей. Для страны с населением 5,4 млн человек это выдающийся результат. По количеству выпускаемых машин на душу населения Словакия занимает первое место в мире, уверенно опережая Германию, США и Японию. Почти 98% выпускаемых в стране автомобилей идут на экспорт, принося дивиденды не только международным концернам, но и экономике страны.

И если изначально концерны инвестировали в Словакию из-за дешевой рабочей силы и удачного географического расположения, то сегодня страна уже может похвастаться высококвалифицированными кадрами. Словаки, никогда не имевшие мощного национального автомобильного бренда, научились выпускать качественные современные машины, и сегодня за работников автомобильных заводов здесь идет настоящая война. На словацкие предприятия приглашают специалистов из Венгрии, Украины и Австрии.

Всего за три десятка лет Словакия превратилась из производителя машин уровня советских «Жигулей» в мощнейший промышленный кластер, поставляющий автомобили самых разных сегментов во все уголки планеты. Это прямое доказательство того, что не существует никаких «проклятых мест» или «кривых рук», которые так часто фигурируют в анекдотах про «АвтоВАЗ». Единственное, что может ограничивать промышленный потенциал как конкретного завода, так и целой страны, — это неэффективный менеджмент.