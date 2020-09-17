Минчанка уже 5 лет борется с грязнулей-соседом. Из-за него страдает весь подъезд

Источник материала: Onliner Улица Алеся Гаруна. Обычная многоэтажка. Обычная двухкомнатная квартира. Здесь на кухне всю ночь горит свет, все поверхности девственно чистые, никакого тебе печенья на столе и прочих маленьких буржуазных радостей. Чтобы приготовить суп, нужно постоянно контролировать, чтобы в него не попало ничего лишнего — иначе придется выливать (такое уже случалось). Да и утро начинается здесь совсем не с кофе, а с пылесоса. Причина тому — тараканы, которые уже пять лет отвоевывают все новые и новые территории не только этой квартиры, но и целого дома. В этом году они расползлись по подъезду, поселились в лифте и, словно капли дождя, падают на балконы прямо с фасада здания.

Исповедь человека, преследуемого тараканами

— Мой сосед сверху, его зовут Александр, живет в антисанитарных условиях: вся квартира захламлена, повсюду лежит мусор, стоит ужасный запах. Это даже с точки зрения МЧС небезопасно: один раз у него уже что-то горело. Еще один раз он нас чуть не затопил. Но все это меркнет на фоне того, что он уже который год разводит в своей квартире тараканов и клопов. Насекомые лежат прямо на подушке, на которой он спит. Ходит, чешется весь. Хорошо, что клопы до нас пока не добрались, а вот с тараканами мы боремся уже много лет. В этом году они стали какими-то активными, даже днем выползают. Раньше только по кухне, туалету и ванной бегали, а теперь и по другим комнатам, — рассказывает хозяйка квартиры Ирина Страх, пока по стене вальяжно передвигается очередной усатый незнакомец.





В ежемесячном бюджете семьи уже давно заложены пару десятков рублей на яды. Чем только не травили насекомых: и порошками, и гелями, и карандашами. Собеседница шутит, что на эти деньги уже можно было сделать новый ремонт. Правда, помогли эти химикаты не слишком: тараканы, похоже, привыкли к тому, что их пытаются убить, и в них проснулась еще большая жажда жизни.

— Мы бы вызвали службу дезинфекции, но какой в этом смысл? Месяц, два — и они снова появятся. Ведь их главный рассадник никуда не исчезнет. Сосед разве что дихлофосом стены попшикает, но в таких масштабах это не сработает.





Ирина всячески пыталась повлиять на соседа. Разговоры, естественно, ни к чему не привели. Тогда она стала обращаться в коммунальные службы. Из 126-го ЖЭСа, обслуживающего дом, к мужчине не раз приходили с проверками, выдавали предписания о том, что нужно убраться в квартире. И он действительно наводил порядок, просто ненадолго. Потом его снова затягивало в порочно-грязный круг. Кстати, сам Александр числился в этом же ЖЭСе дворником. Может, именно это как-то повлияло на снисходительное к нему отношение: свой же, жалко.



Вот так выглядит квартира Александра

— Я писала и в министерство [жилищно-коммунального хозяйства], и в Мингорисполком совсем недавно... Они просто спускают это дело ниже, в ЖЭУ, а оттуда приходят какие-то отписки. А от Центра гигиены и эпидемиологии кроме прейскуранта цен на платную дезинфекцию добиться тоже ничего не удалось.





Правда, один раз соседа все-таки привлекли к административной ответственности за «нарушение правил пользования жилыми помещениями». Ирину пригласили в суд в качестве свидетеля.

— Прямо при мне судья предупредила его: если не исправится, его могут выселить прямо на улицу. И я не понимаю, почему никто ничего не делает? К собственникам социального жилья предъявляют очень жесткие требования, наказывают за малейшие нарушения. Но в его случае этого не происходит.





Совсем скоро Ирина родит второго ребенка. Говорит, бросает в ужас, когда думает, как оставить его ночью в кроватке. Сами-то они к своим непрошеным квартирантам уже привыкли. Хотя привыкать к такому, согласитесь, страшно. Да и вообще не хочется.

— Если бы не соцжилье, мы с мужем давно бы продали квартиру и переехали в другое место. Но, увы, приватизировать его нельзя. Приходится терпеть. Я в детстве жила на Ангарской, там тоже были тараканы, с которыми мы боролись. Я никогда не могла подумать, что столкнусь с ними еще раз, тем более в новой квартире. А все потому, что наш сосед — вот такое чудо.





Ответное слово «заводчика»

Поднимаемся на этаж выше, чтобы увидеть это самое чудо своими глазами. Из нужной нам квартиры доносится веселое многоголосие. Здесь часто собираются шумные компании. Естественно, пьют. Много. Алкоголь уже забрал на тот свет двоих. Сначала жену Александра, а потом и пасынка: тот мертвым пролежал в комнате два дня, пока собутыльники думали, что он просто спит. А один раз в квартиру даже приходил участковый, обещал разобраться. Но, видимо, так и не разобрался.





Александр — мужчина лет 60. Разговаривает очень вежливо, без капли агрессии. Пытается убедить нас, что у него все под контролем.

— Я убираю, правда. Подметаю, мою. Очень стараюсь. Просто сейчас не все сделал. Зайдите через пару дней. Сегодня расчетный получу — я уволился три дня назад. Деньги будут, и куплю... ну эту... отраву. И потравлю. Видите, у меня ловушки от тараканов стоят...





— Как же так получается, что вы их вывести пытаетесь, а они уже пять лет с вами живут?

— Не знаю! Они в основном по трубам лезут. Не от меня они! Я посыпаю средствами, мне даже соседи давали, хоть и ругались на меня... — пытался объясниться мужчина, а потом перешел к оправданиям: — Знаете, я инвалид второй группы, проблемы с сердцем. А у меня жена умерла, потом сын — никак не могу справиться с этим. Еще и работал с часу ночи до четырех дня, некогда было. Но вы через пару дней зайдите, я все уберу.





Монолог жилищно-коммунальной службы

В ЖЭУ №6 Фрунзенского района (ему как раз подчиняется 126-й ЖЭС) нам ответили следующее:

— По мере обращения жильцов мы неоднократно проводили обследование данной квартиры и выдавали ее хозяину предписания о наведении порядка. Человек прислушивался, все становилось хорошо, но через какое-то время он снова начинал вести такой образ жизни. В настоящий момент никаких жалоб в письменном виде к нам не поступало. Если они появятся, будем их рассматривать и дальше вести административный процесс в отношении собственника, который содержит квартиру в неудовлетворительном санитарном состоянии. Расскажем ему, как нужно жить в общем доме. Мы также имеем право направить дело в суд. Поэтому пусть к нам обращаются соседи, мы всегда пойдем навстречу и поможем. Единственное, на что хотим обратить внимание, — даже если хозяин наведет порядок, ему в любом случае придется проводить дезинфекцию. Для этого нужно в частном порядке связываться с соответствующими организациями. Мы не занимаемся обработкой квартир, мы проводим дезинфекцию от грызунов и мелких насекомых только в местах общего пользования и технических помещениях.