Журналистов, выполняющих свою работу, посадили на 11 суток

Источник материала: Onliner

Вчера в суде Фрунзенского района завершились суды над журналистами Владимиром Гридиным и Александром Васюковичем. Их дела начали рассматривать еще во вторник, но отправили на доработку. В итоге выполняющих свои обязанности фотожурналистов решено оставить за решеткой на 11 суток.

Оба обвинялись по ст. 23.34 КоАП («Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий»).

Васюкович и Гридин были задержаны в минском кафе в воскресенье 13 сентября после несанкционированного «Марша героев», на котором работали для «Новага часу» и Tut.by. В суде уточнялось, что журналисты выполняли свои профессиональные обязанности и имели редакционные задания, передает БАЖ.



Владимир Гридин, фото «Радыё Свабода»



Александр Васюкович, фото Tut.by