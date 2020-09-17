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Историк Дюков: о чем напоминает белорусам дата 17 сентября
17.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Сегодня, 17 сентября исполняется 81 год со дня воссоединения Восточной и Западной Беларуси. Оно состоялось благодаря освободительному походу Красной Армии, почти в каждом белорусском городе есть улица, в названии которой увековечен этот день. Это символизирует целостность белорусского этноса и белорусской культуры, единство и приверженность белорусов своим цивилизационным ценностям, которые плотно вписаны в союз с российским пространством и русским народом.
© Sputnik / Виктор Толочко
Сейчас Беларусь снова оказалась в центре геополитических событий. О чем стоит помнить, и на что намекает белорусам сегодняшняя дата, слушателям радио Sputnik рассказал известный российский историк, писатель Александр Дюков.
"В то время белорусский народ был вынужден жить в двух разных государствах. И если в одном из них белорусы могли получать образование на родном языке, были представлены собственной республикой, то в соседней Польше белорусы подвергались гнету, попыткам полонизации и лишению национальной идентичности", – отметил эксперт.
По мнению собеседника Sputnik, сегодня чрезвычайно важно вспомнить, как 81 год назад белорусы стремились к объединению. И эта память должна помочь преодолеть гражданский раскол, который наблюдается сегодня в стране.
Комментарий известного российского историка Александра Дюкова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Белорусские события 17 сентября 1939 года комментирует известный российский историк Александр Дюков.
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