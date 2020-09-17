Историк Дюков: о чем напоминает белорусам дата 17 сентября

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Историк Дюков: о чем напоминает белорусам сегодняшний день

Сегодня, 17 сентября исполняется 81 год со дня воссоединения Восточной и Западной Беларуси. Оно состоялось благодаря освободительному походу Красной Армии, почти в каждом белорусском городе есть улица, в названии которой увековечен этот день. Это символизирует целостность белорусского этноса и белорусской культуры, единство и приверженность белорусов своим цивилизационным ценностям, которые плотно вписаны в союз с российским пространством и русским народом.

Сейчас Беларусь снова оказалась в центре геополитических событий. О чем стоит помнить, и на что намекает белорусам сегодняшняя дата, слушателям радио Sputnik рассказал известный российский историк, писатель Александр Дюков.

"В то время белорусский народ был вынужден жить в двух разных государствах. И если в одном из них белорусы могли получать образование на родном языке, были представлены собственной республикой, то в соседней Польше белорусы подвергались гнету, попыткам полонизации и лишению национальной идентичности", – отметил эксперт.

По мнению собеседника Sputnik, сегодня чрезвычайно важно вспомнить, как 81 год назад белорусы стремились к объединению. И эта память должна помочь преодолеть гражданский раскол, который наблюдается сегодня в стране.

Комментарий известного российского историка Александра Дюкова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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