Оранжевый уровень опасности объявлен на 17 сентября

Утром в четверг ожидаются грозы в западных и центральных районах Беларуси. В течение дня они пройдут и на востоке страны. Кроме того, прогнозируется сильный ветер.

«17 сентября, в четверг, до 11 часов в западных и центральных районах ожидаются грозы, которые в течение дня распространятся на восток страны», — говорится в сообщении Белгидромета.

Кроме того, днем 17 сентября на большей части территории страны ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с.