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Оранжевый уровень опасности объявлен на 17 сентября
Источник материала: Навiны
Утром в четверг ожидаются грозы в западных и центральных районах Беларуси. В течение дня они пройдут и на востоке страны. Кроме того, прогнозируется сильный ветер.
«17 сентября, в четверг, до 11 часов в западных и центральных районах ожидаются грозы, которые в течение дня распространятся на восток страны», — говорится в сообщении Белгидромета.
Кроме того, днем 17 сентября на большей части территории страны ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с.
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Утром в четверг ожидаются грозы в западных и центральных районах Беларуси. В течение дня они пройдут и на востоке страны. Кроме того, прогнозируется сильный ветер.
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