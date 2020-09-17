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Оранжевый уровень опасности объявлен на 17 сентября

17.09.2020 09:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Утром в четверг ожидаются грозы в западных и центральных районах Беларуси. В течение дня они пройдут и на востоке страны. Кроме того, прогнозируется сильный ветер.

«17 сентября, в четверг, до 11 часов в западных и центральных районах ожидаются грозы, которые в течение дня распространятся на восток страны», — говорится в сообщении Белгидромета.

Кроме того, днем 17 сентября на большей части территории страны ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с.

 
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Утром в четверг ожидаются грозы в западных и центральных районах Беларуси. В течение дня они пройдут и на востоке страны. Кроме того, прогнозируется сильный ветер.
 
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