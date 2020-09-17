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США координируют с Британией и ЕС санкции, призванные защитить «законные чаяния белорусского народа»

17.09.2020 09:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Главы внешнеполитических ведомств США и Великобритании обсудили в ходе переговоров в Вашингтоне вопросы, касающиеся подавления протестов в Беларуси. Об этом заявил 16 сентября госсекретарь Майкл Помпео, выступая на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Домиником Раабом.

По словам госсекретаря, в ходе переговоров главы дипломатических ведомств выразили единое мнение о необходимости «для каждой страны, особенно России, уважать суверенитет Беларуси», передает «Голос Америки».

«Белорусы, протестующие против фальсификации результатов выборов, действительно вдохновляют всех нас. Жестокость по отношению к ним должна прекратиться. И власти должны освободить… гражданина США Виталия Шклярова, который был задержан по ошибке», — добавил Помпео.

Госсекретарь заявил, что США координируют с Великобританией и Евросоюзом санкции, направленные на защиту «законных чаяний белорусского народа».

Как сообщает Госдепартамент, 16 сентября Помпео также встретился в Вашингтоне с литовским министром иностранных дел Линасом Линкявичюсом и выразил ему признательность за роль Литвы в ситуации вокруг Беларуси.

«Госсекретарь выразил признательность Литве за лидерство в обеспечении независимости и территориальной целостности Беларуси, и демократических прав ее народа», — говорится в сообщении.

Ранее, 9 сентября, Помпео заявил, что Соединенные Штаты в координации со своими партнерами и союзниками рассматривают возможность введения дополнительных целенаправленных санкций для привлечения к ответственности тех, кто причастен к нарушениям прав человека и репрессиям в Беларуси.

ЕС также продолжает работу над введением санкций в отношении тех в Беларуси, кто ответственен за фальсификацию выборов и насилие в отношении мирных граждан. «Намерены принять их как можно скорее. Они должны быть приняты до следующего заседания Европейского совета», — заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель 15 сентября на слушаниях в Европарламенте.

Чрезвычайное заседание Европейского совета запланировано на 24—25 сентября.

 
 
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Главы внешнеполитических ведомств США и Великобритании обсудили в ходе переговоров в Вашингтоне вопросы, касающиеся подавления протестов в Беларуси.
 
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