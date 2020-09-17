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Стали известны все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Источник материала: Навiны
Оставшиеся команды в двухматчевом противостоянии 22/23 и 29/30 сентября определят последних шесть участников группового турнира ЛЧ.
Киевское «Динамо» сыграет против бельгийского «Гента», «Краснодар» — с греческим ПАОКом.
Чемпион Беларуси — брестское «Динамо» — одолел «Астану» и «Сараево», но в третьем квалификационном раунде
Все пары:
«Славия» (Чехия) — «Мидтьюлланд» (Дания),
«Маккаби-Тель-Авив» — «Ред Булл-Зальцбург»,
«Олимпиакос» — «Омония» (Кипр),
«Мольде» (Норвегия) — «Ференцварош (Венгрия),
«Краснодар» — ПАОК (Греция),
«Гент» (Бельгия) — «Динамо-Киев».
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Оставшиеся команды в двухматчевом противостоянии 22/23 и 29/30 сентября определят последних шесть участников группового турнира ЛЧ. Киевское «Динамо» сыграет против...
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