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Стали известны все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов

17.09.2020 09:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Оставшиеся команды в двухматчевом противостоянии 22/23 и 29/30 сентября определят последних шесть участников группового турнира ЛЧ.

Киевское «Динамо» сыграет против бельгийского «Гента», «Краснодар» — с греческим ПАОКом.

Чемпион Беларуси — брестское «Динамо» — одолел «Астану» и «Сараево», но в третьем квалификационном раунде уступил «Маккаби», пропустив один гол с пенальти. Израильский клуб вышел на австрийский «Ред Булл».

Все пары:

«Славия» (Чехия) — «Мидтьюлланд» (Дания),

«Маккаби-Тель-Авив» — «Ред Булл-Зальцбург»,

«Олимпиакос» — «Омония» (Кипр),

«Мольде» (Норвегия) — «Ференцварош (Венгрия),

«Краснодар» — ПАОК (Греция),

«Гент» (Бельгия) — «Динамо-Киев».

 
 
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Оставшиеся команды в двухматчевом противостоянии 22/23 и 29/30 сентября определят последних шесть участников группового турнира ЛЧ. Киевское «Динамо» сыграет против...
 
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