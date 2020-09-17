Трамп назвал условие заключения сделки Oracle по покупке TikTok

Источник материала: АФН

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил, что он не намерен ставить свою подпись под сделкой по приобретению американской корпорацией Oracle видеосервиса TikTok, если китайская ByteDance сохранит контрольный пакет акций TikTok в США.

«Нет, я ни под чем не готов подписаться, я не видел сделки. Нам нужна безопасность, особенно в том, что касается Китая», — сказал он.

По его словам, это должна быть 100-процентная сделка с точки зрения национальной безопасности, передает РБК со ссылкой на CNBC.

Трамп отметил, что ему сперва нужно ознакомиться с деталями, прежде чем подписывать соглашение. Президент сообщил, что утром в четверг, 17 сентября, он получит соответствующий отчет и для него будет проведен брифинг на эту тему.

Сразу после брифинга Трампа в Белом доме газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, сообщила, что китайская компания ByteDance готова передать исходный программный код и остальное программное обеспечение сегмента TikTok только корпорации Oracle.

По словам собеседников издания, ByteDance подготовила перечень шагов, которые направлены на то, чтобы убедить американскую сторону в отсутствии лазеек, с помощью которых персональные данные пользователей TikTok могут попасть в руки посторонних организаций и властей Китая.

В начале июля госсекретарь США Майк Помпео допустил блокировку TikTok на территории страны, поскольку Вашингтон считает, что конфиденциальные данные американцев, использующих это видеоприложение, попадают к властям КНР. Позднее об этом заявил Дональд Трамп, который потребовал, чтобы TikTok был продан Microsoft или любой другой американской компании до 15 сентября. 7 августа он подписал указ, который запрещает американцам сотрудничать с ByteDance, владеющей TikTok. В документе говорилось, что сама компания при этом должна в течение 90 дней продать все активы в США и уничтожить собранные ею личные данные пользователей.

В ответ владельцы TikTok подали в суд на администрацию президента США, решив оспорить блокировку приложения на территории страны. В ByteDance не согласились с тем, что приложение представляет угрозу национальной безопасности США.

Среди американских компаний о намерении приобрести TikTok заявила Microsoft, с которой для покупки сервиса объединилась торговая сеть Walmart. По информации источников Reuters, в качестве покупателя американского сегмента TikTok ее владелец выбрал ИТ-корпорацию Oracle. ByteDance предложила ей стать технологическим партнером и взять на себя управление данными пользователей TikTok из США. Сумма сделки, по данным источников CNBC, может составить от $20 млрд до 30 млрд.