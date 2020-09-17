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АКРА поставила на пересмотр кредитный рейтинг Беларуси

17.09.2020 09:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитные рейтинги Беларуси по международной шкале на уровне B+, но присвоило им статус «Рейтинг на пересмотре - негативный».

Аналитики ожидают снижения ВВП Беларуси на 4-6% по итогам 2020 года, что создает предпосылки для снижения устойчивости банковской системы страны.

В Беларуси больше месяца проходят акции протеста, которые начались после выборов 9 августа.

 
 
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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитные рейтинги Беларуси по международной шкале на уровне B+, но присвоило им статус «Рейтинг...
 
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