АКРА поставила на пересмотр кредитный рейтинг Беларуси

Источник материала: АФН

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитные рейтинги Беларуси по международной шкале на уровне B+, но присвоило им статус «Рейтинг на пересмотре - негативный».

Аналитики ожидают снижения ВВП Беларуси на 4-6% по итогам 2020 года, что создает предпосылки для снижения устойчивости банковской системы страны.

В Беларуси больше месяца проходят акции протеста, которые начались после выборов 9 августа.