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Протесты в Беларуси существенно не повлияют на банки РФ, связанные с белорусскими

17.09.2020 09:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Финансовые результаты белорусских банков по итогам 2020 года окажут ограниченное влияние на кредитоспособность связанных с ними российских финансовых компаний.

Об этом говорится в обзоре Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), передает ТАСС.

«Ситуация в Республике Беларусь существенно не повлияет на российские банки, связанные с белорусскими кредитными организациями - говорится в материале. - Белорусские банки при поддержке связанных с ними российских структур смогут пройти через период нестабильности без существенного роста риска неплатежеспособности. При этом финансовые результаты банков Республики Беларусь по итогам 2020 года окажут ограниченное влияние на оценку кредитоспособности связанных с ними российских финансовых институтов».

Аналитики отмечают, что активы четырех белорусских кредитных организаций, которые принадлежат российским Сбербанку, ВТБ, «ВЭБ.РФ» и Альфа-банку, составляют от 0,5 до 5,2% всех активов связанных с ними российских финансовых институтов. «Низкий объем операций защищает российские финансовые компании от рисков, связанных с текущей ситуацией в Республике Беларусь, при этом позволяет им оказывать поддержку дочерним и связанным структурам без существенного ущерба для собственных операций», - говорится в обзоре.

 
 
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Финансовые результаты белорусских банков по итогам 2020 года окажут ограниченное влияние на кредитоспособность связанных с ними российских финансовых компаний.
 
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