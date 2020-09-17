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Премьер Ливии Фаиз Саррадж решил уйти в отставку

17.09.2020 09:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж подаст в отставку не позднее конца октября текущего года.

Об этом сам Саррадж объявил в видеообращении в среду, 16 сентября. По его словам, за это время должны быть сформированы новый президентский совет и правительство страны, а определяющую роль в этом должен сыграть комитет по межливийскому диалогу.

ПНС было сформировано при посредничестве ООН в 2015 году для стабилизации страны и базируется в Триполи, но контролирует не всю ее территорию. Восточная часть государства находится под контролем генерала Халифы Хафтара - командующего так называемой "Ливийской национальной армией". Двоевластие в Ливии фактически установилось после свержения режима Муаммара Каддафи, передает DW.

Халифу Хафтара в той или иной форме поддерживают Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Россия, а правительство в Триполи - Турция. Отставка Сарраджа объявлена на фоне массовых протестов в Триполи, их участники недовольны экономикой, коррупцией, а также частыми отключениями электричества и воды.

 
 
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Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж подаст в отставку не позднее конца октября текущего года.
 
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