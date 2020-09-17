ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Подсолнечное масло стало самым дорогим растительным маслом в мире

17.09.2020 09:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Цены резко выросли из-за ожидаемого снижения урожая подсолнечника в России и Украине


Подсолнечное масло стало самым дорогим растительным маслом в мире, его цены в Европе превысили цены рапсового масла впервые за последние четыре года, сообщает Refinitiv Agriculture. 

В портах Черного моря стоимость резко выросла из-за пессимистичных прогнозов урожая и отсутствия предложений по поставке подсолнечника как на Украине, так и в России. По данным портала OilWorld, сейчас цены масла находятся на уровне $990/т с поставкой в сентябре-октябре. Для спотовых поставок предложение подсолнечного масла достигло $1 тыс./т (CIF Mumbai), отмечает Refinitiv.

К началу сентября цены спроса на российское подсолнечное масло достигли пятилетнего максимума, составив $815-835/т (FOB), что на $100/т выше, чем годом ранее. По данным аналитической компании «ПроЗерно», сейчас цены увеличились примерно до $940/т — таких значений не было с сезона-2012/13, когда масло стоило в среднем $1,1 тыс./т.

Сейчас цены на масло действительно высокие, однако десять лет назад они были еще выше и достигали $1,5 тыс. за тонну, напоминает исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. «То, что подсолнечное масло стало самым дорогим видом масла, вполне оправдано. С точки зрения питательных свойств оно однозначно лучше рапсового, соевого и тем более пальмового масла, соответственно, и должно стоить дороже, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Однако в последние годы из-за достаточно большого предложения подсолнечного масла премия за его качественные показатели не учитывалась. Сейчас в этом плане ситуация становится лучше, но, к сожалению, только потому, что на Украине и в России — главных производителях подсолнечника — серьезный неурожай агрокультуры».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цены резко выросли из-за ожидаемого снижения урожая подсолнечника в России и Украине
 
Новости дня
Новости разные
 
Есть повод? Правительство изменило квоты на производство алкогольной продукции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.09.2020
Mir24.TV Belarus
17.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика