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Есть повод? Правительство изменило квоты на производство алкогольной продукции

17.09.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правительство Беларуси изменило квоты на производство алкогольной продукции. Соответствующее постановление Совета Министров опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.




Квота на производство водки и ликеро-водочных изделий увеличена с 10,706 млн дал до 10,95 млн дал, водки фруктовой - с 5,5 тыс. дал до 8,5 тыс. дал.

На 4 тыс. дал до 166 тыс. дал увеличена квота для бренди, на 30 тыс. дал до 50 тыс. дал - для кулера винного виноградного. С 334 тыс. дал до 456 тыс. дал увеличен показатель по крепким спиртным напиткам.

Одновременно уменьшены квоты на выпуск вин фруктово-ягодных натуральных (с 4,77 млн дал до 4,69 млн дал), вин плодовых крепленых марочных, улучшенного качества и специальной технологии (с 4,78 млн дал до 4,63 млн дал), напитков винных особых (с 110 тыс. дал до 70 тыс. дал).

Дополнительно введена квота на производство фруктов в вине фруктовом - 2 тыс. дал.
 
 
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Правительство Беларуси изменило квоты на производство алкогольной продукции. Соответствующее постановление Совета Министров опубликовано на Национальном...
 
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