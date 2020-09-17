«Через мир, диалог и избегая любого насилия». Новый Апостольский нунций обратился к верующим Беларуси

Апостольский нунций в Беларуси пообещал свое «молитвенное содействие» для решения всех проблем страны «посредством мира, диалога и солидарности, избегая любого насилия».





«Молюсь Деве Марии, чтобы всегда вдохновляла вас, помогала в тяжелые моменты вашей жизни», — сказал иерарх.





Епископское посвящение, которое состоялось в Солине (Хорватия), совершил госсекретарь Папы Франциска кардинал Пьетро Паролин.





Папа Франциск назначил Анте Йозича Апостольским нунцием [послом Ватикана] в Беларуси 21 мая.





Апостольскими нунциями в Беларуси в разное время были колумбиец Габриэль Монтальво, итальянец Агостино Маркетто, словенец Иван Юркович, словак Доминик Грушовский, хорват Мартин Видович, итальянец Клаудио Гуджеротти, венгр Габор Пинтер.





Анте Йозич — хорват. 2 февраля 2019 года Папа Римский назначил его апостольским нунцием в Кот-д'Ивуаре и титулярным архиепископом Циссы (историческое епископство на полуострове Истрия в Хорватии). Посвящение в епископы дважды откладывали: в апреле 2019 года он попал в автомобильную аварию, потом посвящение перенесли вследствие пандемии.



