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В сети появился мультфильм про протесты в Беларуси и жабу-Лукашенко

17.09.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В создании ролика принимали участие аниматоры из 19 стран.

В сети появился мультфильм про протесты в Беларуси и жабу-Лукашенко
В сети появился анимационный ролик о протестах в Беларуси. Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко представлен в нем виде зеленой жабы с автоматом, которая восседает на красном троне. Для изображения протестующих белорусов авторы использовали бело-красно-белую гамму национальной символики.

В описании к видео сказано, что в его создании были задействованы аниматоры из 19 стран: Австралии, Беларуси, Бельгии, Британии, Канады, Чехии, Франции, Германии, Греции, Израиля, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, России, ЮАР,  США и Узбекистана.
 
 
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В создании ролика принимали участие аниматоры из 19 стран.
 
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