В сети появился мультфильм про протесты в Беларуси и жабу-Лукашенко

В сети появился анимационный ролик о протестах в Беларуси. Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко представлен в нем виде зеленой жабы с автоматом, которая восседает на красном троне. Для изображения протестующих белорусов авторы использовали бело-красно-белую гамму национальной символики.





В описании к видео сказано, что в его создании были задействованы аниматоры из 19 стран: Австралии, Беларуси, Бельгии, Британии, Канады, Чехии, Франции, Германии, Греции, Израиля, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, России, ЮАР, США и Узбекистана.



