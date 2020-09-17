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Майк Помпео выразил признательность за роль Литвы в ситуации с Беларусью
Источник материала: Партизан
Встреча Помпео и Линкявичуса в Литве началась с подписания меморандума о взаимопонимании по безопасности 5G.
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с главой МИД Литвы Линасом Линкявичюсом поблагодарил Вильнюс за позицию и участие в ситуации с Беларусью, передает источник на
"Госсекретарь выразил признательность Литве за ее ведущую роль в обеспечении независимости и территориальной целостности Беларуси, а также демократических прав ее народа", — говорится в сообщении официального представителя госдепа Морган Ортагус.
Главы МИД также обсудили вопросы, связанные с НАТО, международные усилия по обеспечению безопасности в Афганистане, Ираке и Ормузском проливе.
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Встреча Помпео и Линкявичуса в Литве началась с подписания меморандума о взаимопонимании по безопасности 5G.
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