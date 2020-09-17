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Россия готовит поправки в Налоговый кодекс для выдачи кредита Беларуси

17.09.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Россия предоставит Беларуси межгосударственный кредит на общую сумму $ 1 млрд двумя траншами в 2020 и в 2021 году. Еще $500 млн рублей из $ 1,5 млрд предоставит Евразийский фонд стабилизации и развития.



Для предоставления межгосударственного кредита РФ потребуется внести поправки в Налоговый кодекс о включении Беларуси в число стран, которым Россия может предоставлять такие кредиты. Соответствующие поправки уже подготовлены в Бюджетный кодекс. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, передает "Интерфакс". 

"Как только они (поправки - ред.) будут приняты, мы начнем работу по предоставлению межгоскредита", - заявил Силуанов.

По его словам, Россия предоставит Беларуси межгосударственный кредит на общую сумму $ 1 млрд двумя траншами в 2020 и в 2021 году, еще $ 500 млн рублей из $ 1,5 млрд, по которым ранее была достигнута договоренность, предоставит Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР).

"Логика такая, что мы в текущем году хотим предоставить $ 1 млрд, из которых $ 500 млн за счет ЕФСР и $500 млн за счет межгоса, в следующем - $ 500 млн за счет межгоса. Условия сейчас прорабатываются с белорусским Минфином", - сказал Силуанов.


Он также уточнил, что заем EФСР будет предоставлен в долларах, а межгосударственный кредит в рублях.

При этом сроки возврата кредитов будут определены в соглашениях, однако в среднем длина кредитов РФ составляла около 10 лет.

"...Мы этими сроками и будем руководствоваться при подготовке условий предоставления заемных средств", - пояснил министр финансов РФ.

Напомним, 14 сентября в Сочи прошли переговоры президентов Беларуси Александра Лукашенко и РФ Владимира Путина, которые продолжались около четырех с половиной часов.

При этом об их результатах стороны не сообщают. Однако перед началом встречи глава Кремля старался больше говорить об экономике, торговых отношениях, Лукашенко же в основном затрагивал политические вопросы, связанные с текущей ситуацией в Беларуси. Путин одобрил инициативу Лукашенко по внесению изменений в Конституцию Беларуси, после чего там в 2022 году якобы должны состояться новые президентские выборы. Также Путин вспомнил о кредите в $1,5 млрд, который Россия решила выделить Беларуси, и сказал, что это должно позитивно сказаться на финансовых рынках.
 
 
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