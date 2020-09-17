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Audi A3 Sportback получил метановую версию
Источник материала: Tut.by
У нового хэтчбека Audi A3 Sportback очередное пополнение в семействе — не так давно немцы показали «заряженную» версию
Напомним, что летом двухтопливный вариант появился и у
Для работы на метане адаптирована турбо-«четверка» TSI объемом 1,5 л, которая может переключаться на экономичный цикл Миллера и работает в паре с 7-ступенчатым «роботом». Ее отдача — 131 л.с., крутящий момент равен 200 Нм, а газа должно хватить на 445 км пробега по методике WLTP.
Сколько километров A3 Sportback 30 G-Tron может проехать на бензине, не сообщается. Известно, что до 100 км/ч хэтчбек разгоняется за паспортные 9,7 секунды, максимальная скорость — 211 км/ч. При этом битопливный A3 уступает бензиновому в практичности — объем багажника у него на 100 л меньше (от 280 л до 1100 л при сложенных задних сиденьях).
У европейских дилеров A3 Sportback 30 G-Tron появится этой осенью, в Германии цены начинаются от 30 705 евро
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У нового хэтчбека Audi A3 Sportback очередное пополнение в семействе - для европейского рынка анонсирована экономичная модификация 30 G-Tron.
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