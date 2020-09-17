Audi A3 Sportback получил метановую версию

Источник материала: Tut.by

У нового хэтчбека Audi A3 Sportback очередное пополнение в семействе — не так давно немцы показали «заряженную» версию S3 , а теперь для европейского рынка анонсирована экономичная модификация 30 G-Tron, двигатель которой может работать на бензине или метане.





Напомним, что летом двухтопливный вариант появился и у Skoda Octavia четвертого поколения, с которой у A3 Sportback 30 G-Tron, по сути, одна техническая начинка (обе машины, впрочем, созданы на платформе Volkswagen MQB). У метановой Audi также три газовых баллона — один из них расположен под задним диваном, два других размещены под полом багажника. В совокупности они вмещают 18 кг метана, при этом вместо полноценного бензобака хэтчбек располагает «резервной» 9-литровой емкостью.





Для работы на метане адаптирована турбо-«четверка» TSI объемом 1,5 л, которая может переключаться на экономичный цикл Миллера и работает в паре с 7-ступенчатым «роботом». Ее отдача — 131 л.с., крутящий момент равен 200 Нм, а газа должно хватить на 445 км пробега по методике WLTP.





Сколько километров A3 Sportback 30 G-Tron может проехать на бензине, не сообщается. Известно, что до 100 км/ч хэтчбек разгоняется за паспортные 9,7 секунды, максимальная скорость — 211 км/ч. При этом битопливный A3 уступает бензиновому в практичности — объем багажника у него на 100 л меньше (от 280 л до 1100 л при сложенных задних сиденьях).





У европейских дилеров A3 Sportback 30 G-Tron появится этой осенью, в Германии цены начинаются от 30 705 евро